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13 квітня 2020, понеділок, 13:59 371
Економіка 2020-04-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза

В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза

Ірина Дорофейчук
Поле, Бахматюк, Укрлендфармінг, Фантух, Кукурудза, Посівна
Укрлендфармінг. Фото: УЛФ
Укрлендфармінг. Фото: УЛФ

У всіх підприємствах агрохолдингу "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка вже проходить посівна кампанія 2020. Тільки в деяких господарствах посівна почалася пізніше через погодні умови.

Про це розповів керівник департаменту розвитку та інновацій "Укрлендфармінг" Володимир Фантух в коментарі Latifundist.com.

"Почали посівну з Херсонської та Миколаївської областей. У Херсонській області залишилося сіяти 2,5 дні. 8 квітня закінчили сіяти соняшник в Миколаївській області. За планом на посівну соняшнику виділяємо 5-8 днів, щоб отримати більш-менш однакові сходи в кожному регіоні. На кукурудзу виділили 10-15 робочих днів. Таким чином, плануємо завершити посівну кампанію до 1 травня", - зазначив Володимир Фантух.

За його словами, в компанії змінилася структура посівних площ в цьому сезоні. Близько 60% займають площі під кукурудзою, близько 30% - під соняшником і 10% - під соєю.

"Стан озимої пшениці на полях гарний. Заморозки негативно вплинули на посіви, але вузол кущення не порушений. Озимий ріпак сильно пошкоджений морозами. У деяких районах мороз був до -10 ° С. Щоб зняти пошкодження ріпаку та зменшити розвиток бактеріальних і грибкових інфекцій, ми вносимо фунгіцид на основі діючої речовини карбендазим, яка починає працювати при + 5°С", - додав Володимир Фантух.

З огляду на ситуацію з ґрунтовою вологою, точніше, її відсутністю, Володимир Фантух вважає, що без використання азотних добрив можна взагалі нічого не отримати, тому в компанії внесли деякі зміни в програму, а також зробили диференційоване внесення добрив.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни. Група компаній Олега Бахматюка займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України.

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