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13 квітня 2020, понеділок, 13:36 7
Верховна Рада і партії 2020-04-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
"Опозиційна платформа" не веде переговори про участь у місцевих виборах з "Оппоблоком", – Льовочкін

"Опозиційна платформа" не веде переговори про участь у місцевих виборах з "Оппоблоком", – Льовочкін

Тетяна Зотова
Сергей Левочкин, Оппозиционная платформа - За жизнь, Місцеві вибори, ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вже створила свій штаб для підготовки до місцевих виборів.

Про це заявив народний депутат України від ОПЗЖ Сергій Льовочкін в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна.uа".

"Ми будемо брати участь у виборах на всій території України та робити все, щоб наші кандидати перемогли. У тому числі у всіх великих містах. В першу чергу, південно-сходу (України). Що стосується підготовки до місцевих виборів, то ми вже сформували виборчий штаб партії", – сказав Льовочкін.

Відповідаючи на питання, чи домовляється партія з потенційними союзниками про спільну участь у майбутніх місцевих виборах і, зокрема, з "Оппоблоком", політик повідомив, що "Опозиційна платформа" на даний момент готується йти на вибори самостійно.

"Ми поки ні з ким не ведемо переговори. У 2019 році Порошенко прямо поставив завдання "Оппоблоку" не пустити Юрія Бойка до 2-го туру виборів. Вони на президентських виборах співпрацювали з Порошенком, а на парламентських, скажімо м'яко, вкрай недружньо поводилися відносно "Опозиційної платформи". Вони витратили величезні ресурси, залучили десяток мерів міст, в тому числі Кернеса, Бойченка, Буряка, Труханова. Але управління кампанією було дуже слабким, і результат виявився провальним", – пояснив Льовочкін.

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