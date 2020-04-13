підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 квітня 2020, понеділок, 12:33 66 Інфографіка
Економіка 2020-04-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
В Європі рекордний обвал цін на електроенергію

В Європі рекордний обвал цін на електроенергію

Тетяна Зотова
Тариф, Енергетика, Електроенергія, Ціна, Світло
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго

У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію на 13 квітня стали від'ємними. Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool (об'єднує 13 ринків в Європі, переважно в північній частині) та дані угорської енергетичної біржі HUPH щодо цін на добу наперед, інформує портал epravda.com.ua.

Так, за даними Nord Poll, середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах та Бельгії 13 квітня буде від'ємною.

Таку саму динаміку демонструють східноєвропейські країни. Зокрема, від'ємні ціни на 13 квітня встановлені в Чехії та Словаччині, що є нетиповим для робочих днів.

Загалом це не перший випадок, коли ціни на електроенергію в окремих країнах можуть бути від'ємними, але, зазвичай, це буває у вихідні або у святкові дні, наприклад, під час різдвяних свят в грудні.

За даними ДП "Оператор ринку", в Україні середньозважені ціни "ринку на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку становили 1218 грн за мВт-год та 776 грн мВт-год.

Більше новин про: Тариф Енергетика Електроенергія Ціна Світло

"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати...
"Слуга" Нагорняк закликає до повного перезавантаже...
В Україні мають намір заборонити імпорт електроене...
Сало стало дорожче: в регіонах ціни від 52 до 110 ...
У Києві майже п'ять сотень хворих на коронавірус. Карта поширення по районах столиці
В Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих
Новини
Гривня впевнено дорожчає. Курс НБУ на 14 квітня 14:50
Кабмін пропонує заборонити в'їзд іноземцям та виїзд українцям при оголошенні карантину 14:46
Рада відкрила позачергове засідання і почала розглядати зміни до держбюджету 14:29
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
"Удар" Кличка входить до трійки лідерів на виборах в Київраду, – опитування 13:54
більше новин
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
Майже 60% киян задоволені роботою Кличко під час епідемії коронавирусу, – "Рейтинг" 11:55
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб 09:39
більше новин
Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю 21:10
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
Прес-центр "Українські Новини" працює в умовах карантину в режимі онлайн. 09:15
більше новин
Рада сьогодні збереться на позачергове засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok