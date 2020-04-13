Швидка реалізація Мінських угод - це єдиний шлях до миру в Україні, - Льовочкін

"В умовах епідемії потрібно приймати швидкі та ефективні рішення для реалізації мирного плану. Зараз в силу політико-інформаційної кон'юнктури головне для країни питання війни і миру як би відійшло на другий план, але це не відповідає реальності." Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи – За життя, Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика. За його словами, війна на сході – це глобальне питання для майбутнього України, тому і для суспільства, і для влади важливо розуміння пріоритетності питання миру.

"Пік епідемії буде подолано за найближчі кілька тижнів, залишаться тільки її економічні наслідки. А війна на сході – це глобальне питання для майбутнього України. Без його вирішення нічого не буде. Доки не закінчимо війну, ми не зможемо більше коштів направляти на економічний розвиток країни. Тому і для суспільства, і для влади важливо розуміння пріоритетності питання миру", – заявив політик.

Він переконаний, що миру в нинішній ситуації досягти можна, потрібна лише політична воля.

"В умовах епідемії та її наслідків потрібно по-новому оцінювати ситуацію і приймати швидкі та ефективні рішення для реалізації мирного плану", – сказав народний депутат.

За словами Сергія Льовочкіна, влада знаходиться під тиском націоналістів, намагаючись шукати "золоту середину" між їхньою позицією та міжнародними зобов'язаннями щодо досягнення миру.

"Але швидка імплементація Мінських угод – це єдиний шлях, як досягти миру в Україні. А без миру не буде нічого", – пояснив він.

Політик пояснив, що Опозиційна платформа – За життя знаходиться в опозиції до влади, але готова допомогти владі у всіх ініціативах, які відповідають національним інтересам України.

"Наша партія підтримує все, що пов'язано з досягненням миру, і тут ми готові підставити своє плече", – резюмував Сергій Льовочкін.