Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог

На виборах Київського міського голови восени 2020 року, одним з кандидатів може стати народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. При цьому якщо його підходи будуть залишатися незмінними, з великою часткою ймовірності можна припустити, що колишні напрацювання партії в столиці будуть "завалені". Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"З нинішніми підходами "Слуга народу" точно програє столицю. Недосвідчений політик з неоднозначною репутацією Микола Тищенко - якщо він дійсно збирається бути кандидатом від пропрезидентської партії - може завалити всі напрацювання, які були зроблені під час мажоритарної кампанії влітку 2019 року", - написав експерт.

За його словами, за парламентські вибори на округах у столиці в минулому році відповідав Артем Культенко. Саме він, як вважають у партії, на своїх плечах простягнув до Верховної ради 13 мажоритарників за київськими округами.

"Тищенко не дуже подобається усвідомлювати, що незважаючи на свою медийність і епатаж, своєю політичною кар'єрою він зобов'язаний досвіду і зв'язкам маловідомого на той момент Культенко. Тим не менш, за результатами столичних виборів саме Культенку, а не Тищенку довірили підготовку Київської області до кампанії 2020 року. З формулюванням "за область можна бути спокійними". А ось місто, по всій видимості, вирішили провалити", - написав Карасьов.

За словами політолога, в результаті Тищенко в якості потенційного кандидата готові допомагати 1, максимум 2 мажоритарника з 13, а інші будуть орієнтуватися на Культенка.

Він вважає, що початок виборчої кампанії Тищенка складно назвати вдалим.

"Тищенко вирішив піти по шляху найменшого опору і попіаритися на роздачі медичних масок під час пандемії коронавірусу, розклеюючи на коробки наклейки зі своїм логотипом. На тлі масштабного волонтерського руху, який без зайвого шуму організував бізнес і місцеві влади - піар на доброчинності виглядає, м'яко кажучи, недоречним", - відзначив експерт.

На його думку, дії Тищенка чітко лягають у версію про "договорняк" "слуг" з Кличком, згідно з яким епатажний ресторатор - лише технічний кандидат чинного градоначальника.

"І його завдання буде полягати в тому, щоб потішно копіювати дії мера ..., але робити це максимально незграбно, не залишаючи киянам іншого вибору, крім чинного мера", - додав Карасьов.

Він також не виключив, що "добрі справи" з широким розголосом могли стати реакцією політика на нещодавно всплывшую інформацію про його причетність до кримінальних проваджень за фактом неповернення банку великої суми кредиту.