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11 квітня 2020, субота, 21:31 10
Суспільство 2020-04-11T22:15:02+03:00
Українські Новини
Орест Сохар: чому ми не відправляємо Обухівський туалетний папір в якості міжнародної гумдопомоги?

Орест Сохар: чому ми не відправляємо Обухівський туалетний папір в якості міжнародної гумдопомоги?

Анна Рудык
Гуманітарна допомога, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в світі
Орест Сохар. Фото: Фейсбук/Орест Сохар
Орест Сохар. Фото: Фейсбук/Орест Сохар

Шеф-редактор сайту "Обозреватель" Орест Сохар поділився міркуваннями стосовно відправлення гуманітарного вантажу іншим країнам. Про це він написав у своїй сторінці в Facebook.

ЧОМУ МИ НЕ ВІДПРАВЛЯЄМО ОБУХІВСЬКИЙ ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР В ЯКОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ГУМДОПОМОГИ?...

Соціальний 10-ти мільйонний переказ від уряду України братньому народу Албанії, про який гудить ФБ, це не апофігей апофіозу.

Сьогодні МЗС відрапортував про отримання гумвантажу (зокрема - санітайзерів) з Об'єднаних Арабських Еміратів, зокрема санітайзерів.

А МВС так само урочисто повідомив про відправку декількох тон українських санітайзерів нужденним італійцям.

От коли б літак з ОАЕ одразу полетів до Італії та Албанії, а ми свої вантажі і гроші залишили б при собі, то змогли б зекономити на перевезеннях, а також на конвертації... По ходу, це був би щонайменше мільйон-два гривень.

Взагалі, ця ситуація виглядає дивно і незрозуміло:

- Україна уже вдруге відправляє гуманітарний вантаж до Італії, котра в плані медичного забезпечення на три голови вища України,

- Ми ні сном, ні духом що там в Албанії з коронавірусом, але Шмигаль сном та духом, і підкинув десятку "лямів" цим прекрасним людям,

... а в цей час, у кременчуцькому тепловозному депо виготовляють маски з паперових серветок, скріплених степлером. Слово "санітайзер" до останнього часу там не чули, а зарплатний фонд усього депо, схоже, менший, ніж з/п будь-кого з тимчасових керівників УЗ.

Ми перебуваємо на печерному рівні захисту від коронавірусу, але намагаємося здивувати світ своїми дірявими штанами гуманітарності. Давайте ще Трампу допоможемо, бо він, бідачка, може вибори програти через пандемію, відправимо йому масок, санітайзерів та мільйон гривень через easy pay. Або біткоїнами. І чому нікому не підкинемо кілометрів з 10 обухівського туалетного паперу?..

Обухівський туалетний папір - це єдине, чим ми можемо по справжньому допомагати світові. Не відомо, чи десь у світі наждачку використовують в якості санітарного аксесуару, але ми можемо відправити, хай спробують...

Все інше - від безвідповідальності. На початку Гончарук провтикав заборонити експорт 38 млн масок, через що більшість "фізичних" та "юридичних" українців спершу збили ноги в пошуках отих масок, а потім переплачували за них в 10-15 разів більше реальної вартості. Загалом лише ця "службова халатність" прем'єра обійшлися в приблизно 400 млн грн.

Але тут не про Гончарука, а про відповідальність. Країна зустрічає коронавірус, даруйте за фігуральність, з голою дупою. Але про братній албанський народ Шмигаль думає не менше, ніж про українських машиністів, медиків і т.д.

Тому. Весна прийде, хворіти будемо... Але за це нікого не посадять. Бо всі благородні та гуманітарні.

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