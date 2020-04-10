Підозрюваних у вбивстві кума Януковича випустили на свободу. Слідчий по справі обурений

Маріупольський суд звільнив з-під варти трьох можливих учасників вбивства сім'ї фермерів у Донецькій області. Про це пише на своїй сторінці у Facebook слідчий Нацполиции Віталій Максимів, який брав участь у затриманні.

"Як?!?.. Щось не те відбувається в державі. Коронавірус тут точно ні при чому... Брав участь тоді в затриманні одного з трьох "героїв". Для того, щоб виманити його з будинку або хоча б його літню родичку, разом із заступником начальника карного розшуку Донецької області Валерієм Єфремовим переодягалися у патрульних. У затриманого в будинку був нарізний карабін з патронами", - написав поліцейський.

Вбивство відбулося 6 грудня 2017 року в селищі Велика Новосілка Донецької області. У власному будинку застрелили 56-річного Володимира Дегтяренко, його 46-річну дружину Ларису і їх 22-річного сина Валерія. Вони були дочкою, зятем та онуком екс-главі Великоновосілківського району Донецької області Валерію Ширі. Сам Шира був кумом експрезидента Віктора Януковича.

За даними слідства, перед вбивством членів сім'ї зв'язали монтажними хомутами. Злочинці шукали в їхньому будинку гроші.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали трьох осіб. За даними слідства, вдалося зібрати докази їх провини. Деякий час фігуранти навіть співпрацювали зі слідством.

Facebook Віталій Максимов

Як повідомляли Українські Новини, Донецькій області жорстоко вбили сім'ю. Тіла загиблих вранці виявив родич.