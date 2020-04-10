підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
  • Новини
  • Події
  • Підозрюваних у вбивстві кума Януковича випустили на свободу. Слідчий по справі обурений
10 квітня 2020, пʼятниця, 23:14 10
Події 2020-04-11T01:45:02+03:00
Українські Новини
Підозрюваних у вбивстві кума Януковича випустили на свободу. Слідчий по справі обурений

Підозрюваних у вбивстві кума Януковича випустили на свободу. Слідчий по справі обурений

Кира Молчанова
Суд, Янукович Віктор, підозрюваний у вбивстві, Донецька область, слідчий
Сім'я фермерів, убитих в Донецькій області. Фото: Facebook Віталій Максимов
Сім'я фермерів, убитих в Донецькій області. Фото: Facebook Віталій Максимов

Маріупольський суд звільнив з-під варти трьох можливих учасників вбивства сім'ї фермерів у Донецькій області. Про це пише на своїй сторінці у Facebook слідчий Нацполиции Віталій Максимів, який брав участь у затриманні.

"Як?!?.. Щось не те відбувається в державі. Коронавірус тут точно ні при чому... Брав участь тоді в затриманні одного з трьох "героїв". Для того, щоб виманити його з будинку або хоча б його літню родичку, разом із заступником начальника карного розшуку Донецької області Валерієм Єфремовим переодягалися у патрульних. У затриманого в будинку був нарізний карабін з патронами", - написав поліцейський.

Вбивство відбулося 6 грудня 2017 року в селищі Велика Новосілка Донецької області. У власному будинку застрелили 56-річного Володимира Дегтяренко, його 46-річну дружину Ларису і їх 22-річного сина Валерія. Вони були дочкою, зятем та онуком екс-главі Великоновосілківського району Донецької області Валерію Ширі. Сам Шира був кумом експрезидента Віктора Януковича.

За даними слідства, перед вбивством членів сім'ї зв'язали монтажними хомутами. Злочинці шукали в їхньому будинку гроші.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали трьох осіб. За даними слідства, вдалося зібрати докази їх провини. Деякий час фігуранти навіть співпрацювали зі слідством.

Facebook Віталій МаксимовFacebook Віталій Максимов

Як повідомляли Українські Новини, Донецькій області жорстоко вбили сім'ю. Тіла загиблих вранці виявив родич.

Більше новин про: Суд Янукович Віктор підозрюваний у вбивстві Донецька область слідчий

У Донецькій області на хабарі в 91 тис. гривень за...
Підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не виз...
В Smart Energy впевнені в юридичній бездоганності ...
Янукович став "молодим батьком": його синові Григо...
У Кабміні планують запустити громадський транспорт лише з літа
Нові препарати і дозування. В МОЗ оновили протокол лікування хворих з коронавірусом
Новини
Для виходу з карантину Кабмін планує в травні-червні створити 500 тисяч робочих місць 23:53
Прем'єр-міністр прогнозує, що в травні українці зможуть повернутися на роботу 23:40
Підозрюваних у вбивстві кума Януковича випустили на свободу. Слідчий по справі обурений 23:14
Від коронавіруса за кордоном померли 6 українців, — МЗС України 23:03
За 2 тижні в Україні стало на 50 тис. безробітних більше, — прем'єр-міністр Шмигаль 22:39
більше новин
Прем'єр-міністр прогнозує, що в травні українці зможуть повернутися на роботу 23:40
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що ексміністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу 08:45
"Слуга народу" Зуб готовий відмовитися від мандата заради контракту, - ЗМІ 11:49 Фото
Офіційний курс валют на четвер. Долар почав дорожчати 05:30
Легковажна поведінка мера Одеси нагадує нерозсудливість капітана лайнера "Коста Конкордія", - ЗМІ 19:21
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих 09:45 Інфографіка
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
більше новин
Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok