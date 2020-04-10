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10 квітня 2020, пʼятниця, 20:55 7
Нерухомість 2020-04-10T22:16:55+03:00
Українські Новини
NAI Ukraine прогнозує підвищення попиту на складські приміщення в межах міста

NAI Ukraine прогнозує підвищення попиту на складські приміщення в межах міста

Алина Заика
оренда, Нерухомість, NAI Ukraine, Віталій Бойко, складські приміщення

Консалтингова компанія NAI Ukraine прогнозує підвищення попиту на складські приміщення, які розташовуються безпосередньо в межах міста.

Про це в ході онлайн-трансляції відеоконференції на YouTube-каналі ІА "Українські Новини" повідомив генеральний директор компанії Віталій Бойко.

 

"Що точно є надцікавого - це розміщення складських приміщень в міському ядрі, там, де наявність складу дозволить зменшити вартість "золотої милі" - того, що є найдорожчим для онлайн-рітейлу. Тут ми можемо сказати, що наскільки великий попит на такі складські приміщення, що вони вже за ціною (близько 6-7 і вище за кв. м) практично аналогічний з ціною великих якірних площ в торгових приміщеннях", - сказав він.

Бойко зазначив, що в розроблюваних зараз проектах "об'єктів майбутнього" закладається можливість використовувати приміщення, в тому числі, і в якості складу.

У свою чергу керівник відділу консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич прокоментувала вплив карантину на ринок складської нерухомості, також зазначивши привабливість логістичних об'єктів в межах міста.

"Обсяги попиту впадуть, так як частина рітейлу буде змушена скорочувати свою діяльність, в тому числі, звільняти складські приміщення. Але явно зросте потреба в складах в рамках міської межі, а саме так званих складів" останньої милі ", які обслуговують доставку до будинку" , - сказала вона.

Гуревич зазначила, що склади в межах міста значно скорочують логістичні витрати, тому користуються великим попитом серед орендарів.

У компанії вважають, що, у зв'язку з розвитком електронної комерції та дистрибуції, ринок складської нерухомості залишиться досить стабільним.

За уточненим прогнозом на 2020 рік, середня вакантність складських приміщень складе 2-3% (раніше прогнозувалося 1-2%).

"Що стосується нових об'єктів, то вони в основному будуть за межами міста. Можливо, терміни введення їх в експлуатацію кілька змістяться. Але дефіцит складських приміщень всередині міста, можливо, призведе до появи нових форматів нерухомості, в тому числі, розвитку логістичних потужностей в рамках торгових центрів або інших видів нерухомості", - повідомила Гуревич.

За словами Бойка, серед орендарів складських площ велика кількість операторів роздрібної торгівлі.

"Практично 30% складських площ знаходяться в оренді у роздрібних продавців, ситуація з якими ще не до кінця визначена. Чи потрібні їм будуть такі великі площі в майбутньому - невідомо", - сказав він.

Довідка про компанію:

NAI Ukraine є українським представництвом мережі консалтингових компаній NAI Global, одного з найбільших світових брокерів, який представлений в 55 країнах.

CEO та засновник NAI Ukraine Віталій Бойко - автор маркетингової концепції BlockbusterMall, OceanPlaza, OceanMall, LavinaMall, AprilMall, Respublika, мережі ТЦ SmartPlaza і багатьох інших.

Як брокер компанія представляє мережу Мегамолл, куди входять LavinaMall, BlockbusterMall, OceanMall, а також інші об'єкти - транзитно-орієнтовані Oasis і AprilMall, проекти CEETRUS Ukraine RiveGauche і Retail Park Petrivka.

Джерело : Українські новини
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