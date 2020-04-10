Криза в енергетиці залишила без грошей навіть прибуткові шахти, – ЗМІ

Генеральний директор холдингу "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук заявив, що розглядає можливість припинення роботи найбільшого і найприбутковішого вуглевидобувного підприємства "ДТЕК Павлоградвугілля", яке входить до складу холдингу.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз розглядаємо (можливість) зупинки найбільшого вугільного об'єднання країни, на якому працюють 30 тис. чоловік, -"Павлоградвугілля". Причина банальна: неможливість платити заробітну плату. Друга причина - неможливість платити за перевезення вугілля на станції, а також забезпечити всім необхідним", - сказав гендиректор "ДТЕК Енерго".

Раніше про проблеми з виплатою зарплат і забезпеченням радіаційної безпеки у зв'язку з кризою в енергетиці офіційно заявили в Національної атомної енергетичної компанії "Енергоатом".

Нагадаємо, ряд галузевих асоціацій - Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА), Українська енергетична асамблея, Федерація роботодавців ПЕК - звернулися до Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом звернути увагу на кризові явища в енергетиці та прискорити процес призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища залишається єдиним міністерством, де не призначений керівник.

Народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований їм імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.