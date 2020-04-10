ОПЗЖ не підтримає бюджет, який рятує зовнішніх кредиторів за рахунок українців, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи проект змін до державного бюджету 2020 року, заявив, що його фракція не підтримає бюджет, який передбачає дотримання зовнішніх фінансових зобов'язань, але виключає економічну підтримку громадян України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми ніколи не проголосуємо за бюджет, в якому обдираються всі громадяни України і в форс-мажорних обставинах проводяться виплати за зовнішнім боргом. При тому, що всі країни йдуть шляхом підтримки своїх економік, реструктуризацією заборгованості. Тільки наш уряд планує йти іншим шляхом, якій є абсолютно хибним", - сказав політик.

Бойко наголосив, що ОПЗЖ виступає за посилення соціального захисту і кошти, що йдуть на обслуговування зовнішніх боргових зобов‘язань, повинні бути спрямовані на підтримку громадян.

"Є пропозиція за рахунок зменшення фінансування інвестиційних проектів в місцевих бюджетах, збільшити виплати пенсій. Це правильно, ми це підтримаємо. Ми підтримаємо і наполягаємо на виплатах людям, які втратили сьогодні роботу. Але ми категорично проти того, щоб кромсати і без того невеликий бюджет, не чіпаючи зовнішні зобов‘язання, що є абсолютно хибним шляхом. Треба проводити реструктуризацію зовнішній заборгованості. 144 млрд гривень, які планується направити на обслуговування зовнішніх боргів – треба спрямувати на збільшення виплат нашим громадянам. Це наша принципова позиція", - підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Політик також зазначив, що опозиція буде наполягати на змінах до бюджету задля підтримки бізнесу та реального сектору економіки.

"Ми не побачили жодного кроку, спрямованого на підтримку реального сектору економіки, підприємств, так як роблять зараз всі країни. Йде дискусія в Євросоюзі про те, скільки виділити на це коштів – 500 млрд євро, або трильйон. У нас – жодної гривні! Підприємці, які зупинили свій бізнес, які змушені закрити парикмахерські, магазинчики, кафе повинні отримати поміч від держави, щоб відновити свою діяльність після закінчення карантину. Ми будемо наполягати, щоб це було внесено до бюджету і реальний сектор економіки мав таку підтримку", - резюмував Юрій Бойко.