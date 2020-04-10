Депутати Київради забезпечили столичні лікарні засобами захисту для боротьби з коронавірусом

Депутати Київської міської ради, які об’єдналися для підтримки медиків в протидії COVID-19, надали допомогу 10 опорним столичним лікарням. Медичні заклади отримали 500 медичних захисних костюмів, 130 захисних комбінезонів, 54 тис. пар рукавичок, 1,2 тис. окулярів для захисту очей, 1 тис. респіраторів FFP2 та 250 літрів антисептику.

Про це повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Коронавірус не боїться слів, він боїться дій. Зараз найбільшу загрозу підхопити захворювання мають саме лікарі. Вони перші стають під удар, захищаючи здоров’я людей, при цьому наражають власне життя на небезпеку. Тому ми з депутатами Київради зібрали кошти та придбали 500 захисних костюмів багаторазового використання та 130 захисних комбінезонів, 54 тис. пар рукавичок, 1200 окулярів, тисячу респіраторів FFP2 та 250 літрів антисептику. Все це ми передали до медзакладів, в яких лікують пацієнтів, хворих на коронавірус", - написав Яловий.

За його словами, депутати Київради об’єднались, щоб зробити допомогу більш швидкою та дієвою. Зокрема, за рахунок прямого діалогу з головними лікарями опорних лікарень Києва, які приймають хворих на коронавірус.

"Ми будемо допомагати лікарям на постійній основі і запрошуємо до участі всіх охочих. Адже пік епідемії ще не пройдено, хворих стає більше, а медичні засоби вичерпуються, тому їх кількість треба постійно поповнювати. Я вдячний усім колегам, що підключились до безпосередньої допомоги лікарням. А ще я вдячний кожній людині, яка в ці важкі часи робить все від себе залежне, аби допомогти іншим подолати хворобу. Таких людей щодня стає все більше і це запорука перемоги", - наголосив Костянтин Яловий.