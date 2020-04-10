"Слуга народу" Зуб готовий відмовитися від мандата заради контракту, - ЗМІ

Народного депутата України від президентської партії "Слуга народу" Валерія Зуба підловили за скандальним листуванням з колишнім заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом, інформує портал apostrophe.ua.

У листуванні Семиволос зазначає, що нібито питання Зуба вирішене і "контракт буде на 5 років". У відповідь на це повідомлення Зуб відповідає, що як все буде готово - "відразу складу свої повноваження, вже є хто замість мене".

У свою чергу, Семиволос просить "не забути про нього", ймовірно, після переходу Зуба в інше місце.

Повідомляється, що фотографії були зроблені в кінці лютого під час пленарного засідання Верховної Ради, однак раніше вони не публікувалися.

Повна стенограма розмови:

Семиволос: "Добрий день, ваше запитання вирішене, контракт буде на 5 років".

Зуб: "Спасибі, тоді відразу складу свої повноваження, вже є хто замість мене".

Семиволос: "Добре, не забудьте про мене".

Зуб: "Звичайно, не забуду".

Варто зазначити, що до роботи в парламенті Валерій Зуб був директором комунального підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології". Раніше був депутатом Чернігівської міської ради та Чернігівської обласної ради.

Нагадаємо, раніше в соцмережах було оприлюднено нібито листування тоді ще першого заступника голови МОЗ Андрія Семиволоса з іншим нардепом зі "Слуги народу" Павлом Павлишем.

Згідно з оприлюдненим тексту, Семиволос скаржився Павлишу на якогось Мішу, розпорядження якого він повинен виконувати, щоб "всидіти в кріслі", але додав, що там (мається на увазі в міністерстві, - ред.) можна "добре прибарахлитися". У свою чергу Павлиш на зазначених фото радить йому "включати дурня".

Варто відзначити, що обидва фігуранти листування спростували його, проте чимало дописувачів у мережі вказали на справжність фотографій.