В онлайн-уроках черговий ляп: Іван Грозний розв'язав "Ліванської" війну в VI столітті

В онлайн-уроці з історії знову допустили ляп в історичних періодах і назвах заявивши, що Іван Грозний розв'язав не Ливонскую війну, а Ліванську, інформує портал strana.ua.

"Крім цього, в цей період, в 58 році Цар Іван Грозний починає так звану Ліванську війну. Це була війна з Ліванським орденом. І основна ідея її була в тому, щоб Росія отримала вихід до Балтійського моря. Це було надзвичайно корисно", - веде онлайн-урок молодий викладач.

Зазначимо, що війна називалася Лівонською і орден теж був Лівонським. Це найбільша війна Росії 16 століття. Тривала вона з 1558 по 1583 рік. Бойові дії велися, в основному, на території сучасних Естонії, Латвії, Білорусі та Північно-Західної Росії. В результаті Лівонської війни закінчив своє існування Лівонський орден, а сама війна сприяла утворенню Речі Посполитої.

Журналіст Олена Скидан дивується, що це за війна така "Ліванська" в ранньому середньовіччі?

"Що за геополітичний "горішок"- Ліванський орден? Як Ліван пов'язаний з Балтійським морем? Що за Росія при Івані Грозному? Вимкніть ви цю телешколу ганьби", - пише Скидан.

Фото: FB \ Олена Скидан

Фото: FB\Олена Скидан

Раніше депутат від Євросолідарності Ірина Геращенко запропонувала вести онлайн-уроки історії Парубію, а англійську - Порошенку.