підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

  • Новини
  • Економіка
  • В Smart Energy впевнені в юридичній бездоганності угоди по "Аркона Газ-Енергія"
10 квітня 2020, пʼятниця, 10:39 366
Економіка 2020-04-10T12:30:03+03:00
Українські Новини
В Smart Energy впевнені в юридичній бездоганності угоди по "Аркона Газ-Енергія"

В Smart Energy впевнені в юридичній бездоганності угоди по "Аркона Газ-Енергія"

Тетяна Зотова
Суд, НАБУ, Smart Energy, ТОВ
Smart Energy. Фото: Смарт-Холдинг
Smart Energy. Фото: Смарт-Холдинг

Компанія Smart Energy, керуюча нафтогазовими активами групи Смарт-Холдинг, впевнена у юридичній  бездоганності придбання компанії ТОВ "Аркона Газ-Енергія", що володіє ліцензією на розробку Свістунковсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області Про це заявив генеральний директор Smart Energy Сергій Глазунов в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, юридичні аспекти угоди ретельно вивчалися на стадії due diligence, в тому числі і питання відповідності із законодавством процедур отримання "Аркона Газ-Енергія" спецдозволу на розробку зазначеного родовища і його вартості.

"Як ми бачимо, основні обговорювані питання - це факт видачі спецдозволу без проведення аукціону відповідно до постанови КМУ №615 і розрахунок вартості спецдозволу. Він проводився відповідно до методики визначення початкової вартості, яка затверджена законодавством і діє в Україні до цього дня", - сказав Глазунов.

Він також зазначив, що дане питання було предметом розгляду в рамках відповідного адміністративного провадження, в якому брали участь і Генпрокуратура, і НАБУ, і ПАТ "Укрнафта".

"Справа була розглянута по суті, суд залишив в силі дію Наказу Держгеонадр про видачу спецдозволу. Це рішення було підтримано апеляційним судом. Верховним Судом України розглядалися касаційні скарги Генпрокуратури та ПАТ Укрнафта по цій справі і, в результаті, підтвердилася правомірність видачі спецдозволу. Без цього рішення Верховного Суду, ми б не пішли на угоду. Для нас юридична чистота вирішення будь-якого бізнесу стоїть на першому місці", - підкреслив генеральний директор.

Глазунов також додав, що в цілому операція по покупці нового активу була абсолютно прозорою, що обумовлено відповідними вимогами до діяльності покупця від групи - компанії Regal Petroleum. Остання є публічною компанією акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі.

"В усіх своїх операціях вона виконує вимоги, які є обов'язковими для публічних компаній - зокрема, це принципи прозорості та ринковості. І дана угода не є винятком", - підкреслив глава Smart Energy.

Як повідомлялося, 24 березня Regal Petroleum plc, актив Smart Energy, оголосила про придбання ТОВ "Аркона Газ-енергія" за $8,63 млн. Половина цієї суми мала бути сплачена при підписанні угоди, інші - після позитивного для "Аркони" рішення судових претензій "Укрнафти" до "Аркона" за спецдозволом.

Довідка. Група компаній Smart Energy входить до склада Смарт-Холдингу, здійснює реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів.

Smart Energy об'єднує компанії "Укргазвидобуток" (Харківська область) і Regal Petroleum з активами в Полтавській області (Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", ТОВ "Аркона Газ-Енергія) і Харківській області (компанія "Пром-Енерго Продукт").

У 2019 підприємства групи наростили обсяги видобутку газу на 24,7% - до 368,8 млн м3.

Більше новин про: Суд НАБУ Smart Energy ТОВ "Аркона Газ-Енергія" Вуглеводні Глазунов Укргазвидобуток

Ексдепутат Ради Микитась оскаржив застави на суму ...
Директор НАБУ Ситник за березень отримав 180 тис. ...
Постачальники газу зазнають збитків через збої в і...
Вуглеводневе паливо можуть обкласти податком на ви...
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих
Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити
Новини
Клієнти "Закарпатгазу" сплатили 52% наданих послуг з доставки газу 12:50 Прес-реліз
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Кличко розповів, що робити киянам, яким відмовили у тестуванні на коронавірус 12:48
У Києві на вихідних посилять контроль за дотриманням карантину, - Кличко 12:39
Чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус. Роз'яснення Кличка 12:30
ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" спростив для клієнтів доступ до Особистого кабінету на 104.ua 12:28 Прес-реліз
більше новин
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 21:22 Інфографіка
Онлайн-урок історії України під час карантину: Переплутали імператорів, захопили Болгарію 21:17 Відео
Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична 18:12
"Слуга" Нагорняк закликає до повного перезавантаження керівництва енергетичної галузі, - ЗМІ 15:11
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що ексміністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу 08:45
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла 15:28
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
більше новин
У світі зареєстрували 1,6 млн заражених коронавірусом. Дані на 10 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok