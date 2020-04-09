"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію

"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергі

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" має намір звернутися в Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію в період карантину.

Про це в ході онлайн-трансляції відеоконференції на YouTube-каналі ІА "Українські Новини" повідомив президент асоціації, генеральний директор комунального підприємства "Київводоканал" Дмитро Новицький.

За його словами, потрібно розібратися з причинами різкого зростання цін на електроенергію в кінці березня і уникати такого зростання в подальшому, оскільки це негативно впливає на фінансовий стан водоканалів.

"Минулого тижня було зростання. Воно було штучним, ми це знаємо. Тому ми ініціюємо звернення до національного регулятора (Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг) щодо позапланової перевірки суб'єктів ринку електроенергії, які допустили таке зростання", - сказав Новицький.

Він зазначив, що працювати в умовах таких коливань цін на електроенергію дуже важко.

Також Новицький презентував пропозиції "Укрводоканалекологія" щодо вирішення проблеми касових розривів - тимчасового дефіциту коштів на рахунках компанії, через який вона не може здійснювати оплату своїх витрат.

"Якщо роботодавець не виплачує зарплату своєму працівнику, нашому споживачеві, то, відповідно, він не платить водоканалу або іншій структурі, яка надає комунальні послуги. Відповідно, ми не оплачуємо електроенергію або інші наші потреби. Ринок не може платити генерації, генерація не може платити за енергоносій", - пояснив він.

За словами Новицького, на селекторній нараді в Міністерстві розвитку громад і територій пропонувалося зменшити вартість електроенергії і дотувати енергокомпанії.

"Вважаю, що порушення економічних зв'язків, які виникли, неринковими методами зруйнує весь створений ланцюжок", - прокоментував президент асоціації.

"Укрводоканалекологія" вважає, що цю проблему потрібно вирішувати з ланки, в якій зароджується проблема, - тобто з споживача.

"Додати кілька абзаців (до постанови про порядок призначення субсидій), якими б закрили питання тих споживачів, які опинилися в двох позиціях. Перша - ті, які не отримують зарплату в цілому (взяли відпустку за свій рахунок). Друга - споживачі, які перебувають в простої, де виплачується 2/3 зарплати", - пропонує Новицький.

При цьому інформація про накопичення боргів буде надходити в Службу зайнятості, через Управління соціального захисту населення, відомство буде звіряти цю інформацію з постачальниками послуг.

Субсидію пропонується направляти з бюджету постачальникам послуг в немонетизованій формі.

"Це нагадує те, що було до 2019 року, воно, в принципі працювало. З моєї точки зору, хоча і буде навантаження на бюджет, але це вирівняє відносини між суб'єктами ринку і вирішить проблеми, які виникають у споживачів", - зазначив Новицький.

За його словами, цей механізм можна поширити не тільки на водопровідно-каналізаційне господарство, а й на інші галузі сфери житлово-комунального господарства.

"Якщо у нас не буде своєчасно застосований або передбачений механізм - буде біда, тому що касовий розрив швидко наросте і нам не буде за що оплачувати електроенергію", - підкреслив Новицький.

Присутня на відеоконференції член НКРЕКУ Ольга Бабій зазначила, що регулятор готовий підтримати пропозиції "Укрводоканалекологія" щодо врегулювання касових розривів.

Крім того, вона закликала водоканали звертатися в комісію в разі загрози відключення підприємств від електропостачання, оскільки такі дії в період карантину заборонені.

"Якщо у вашому місті енергопостачальна компанія всупереч всім законним обмеженням намагається це зробити - просимо повідомляти нам належним чином, для того, щоб ми, як регулятор, на це реагували", - сказала Бабій.

За її словами, НКРЕКУ вже почало розслідування зміни цін на електроенергію на ринку "на добу вперед".

"Зі свого боку ми провели аналіз дебіторської заборгованості та стану розрахунків споживачів за нашими ліцензіатам. На жаль, інформацію на наш запит надало тільки 20 ліцензіатів, але ми побачили, що в березні стан розрахунків склав в середньому 75-80%", - повідомила Бабин.

Вона закликала водоканали проводити роз'яснювальну роботу з населенням.

Також Новицький наголосив на необхідності розгляду законопроекту №2458, який передбачає ряд змін в закон про житлово-комунальні послуги.

Зокрема, законопроект пропонує одномоментний перехід на нові договори на житлово-комунальні послуги.

"Ми не можемо підписувати договори, ми не можемо застосовувати тариф в повній мірі до всіх нашим споживачам всупереч роз'ясненню регулятора", - сказав Новицький.

Він вважає, що законопроект потрібно або доопрацювати, або внести нову пропозицію і розробити новий законопроект, який міг би вирішити проблему підписання договорів зі споживачами.