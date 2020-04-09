Одеський журналіст Ярослав Берендаков заявив, що мер міста Геннадій Труханов не здатний оцінити потенційні ризики і тому ставить під загрозу безпеку одеситів.

Про це він написав у своєму блозі на сайті "Цензор.НЕМАЄ", передає Гордон.

"Жителям Одеси не варто забувати, що є куди більше дзвінків, ніж новий вірус COVID-19. Наприклад, Хаджибеївська дамба, прорив якої може трапиться при першому ж тривалому штормі. Потенційно вона може забрати від декількох десятків до декількох тисяч життів і на додачу завдати величезної шкоди економіці та екології. Чим з 2014 року займався мер Одеси, щоб цьому запобігти? Відповім: будував нову будівлю для чиновників під назвою "Євромерія". Новий будиночок для міських клерків в колишньому адмінбудинку заводу "Краян" без меблів та іншої техніки обійшовся в 450 млн гривень. Ну а дамбою мер Труханів не поспішав займатися, тому що у випадку прориву він не понесе за це жодної відповідальності. Все просто: з точки зору закону Хаджибеївська дамба є безхазяйною, тобто у неї немає балансоутримувача. У в'язницю мер не сяде і тому позиція Труханова примітивна: грошей у нас немає, хай держава ремонтує", – заявив автор.

Берендаков додав, що при цьому в мерії знайшли гроші на інші, менш важливі для міста проекти.

"Авось пронесе" не спрацював вже не раз і свіжий яскравий приклад – це коронавірус. Ще 27 лютого на засіданні виконкому Одеської міськради на запитання депутата Володимира Корнієнка про наявність тестів на коронавірус і про створення штабу для боротьби з ним Геннадій Леонідович видав абсолютно неадекватна відповідь. Мер своє безвідповідальне ставлення до епідемії прикрив дурним жартом, яка звучала наступним чином: "Вова, не знаю, чи є у нас тест на коронавірус, але тест на психічний стан точно є", – розповів Берендаков.

З недооцінкою ризиків він пов'язує і пожежу в дитячому таборі "Вікторія", який будувався під керівництвом Одеської мерії та де "навіть на етапі тендера було безліч фальсифікацій".

"Незаконний тендер став прямою причиною того, що всі роботи на такому важливому об'єкті виконувалися незрозуміло ким і невідомо чим. І це теж наслідок нерозуміння мером ризиків. Не можна красти на будівництві дерев'яних будиночків для дітей, адже очевидно ж, чим це може обернутися. Очевидно для багатьох, але не для мера. Доречі, аналогічна з Хаджибеївською дамбою ситуація і з деревами на вулицях міста. Більшість з них, як і дамба, - безгосподарні. Вони не перебувають ні у кого на балансі. Логічно, що без належного догляду вони будуть падати і рано чи пізно кого-небудь приб'ють. Так воно і сталося під час досить-таки средненького урагану "Юлія" 24 лютого 2020 року. Черговою жертвою безвідповідальності міської влади стала 69-річна пенсіонерка ", - написав журналіст.

Він порівняв ставлення Труханова до проблем Одеси з поведінкою капітана Франческо Скеттіно, якого в 2017 році засудили за крах круїзного лайнера Costa Concordia.

"Легковажне поводження мера Одеси нагадує нерозсудливість капітана Скеттіно, чия неадекватна оцінка можливих наслідків привела до катастрофи лайнера" ​​Коста Конкордія ". Тому всім нам треба боятися не коронавірусу, а капітана Збройних сил у відставці Геннадія Леонідовича. Життя триває і небезпеки нікуди самі по собі не дінуться. Завдання мера Одеси - заздалегідь їм запобігати, а не похапцем ліквідувати наслідки і рятувати потоком брехні свій рейтинг. Запам'ятайте: вбиває не вірус, а безвідповідальність ", - підсумував Берендаков.