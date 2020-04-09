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09 квітня 2020, четвер, 18:11 37
Верховна Рада і партії 2020-04-09T20:15:02+03:00
Українські Новини
За місяць карантину влада не виробила жодної стратегії боротьби з епідемією та кризою, – Бойко

За місяць карантину влада не виробила жодної стратегії боротьби з епідемією та кризою, – Бойко

Павло Твердохліб
Карантин, Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Коронавірус, Covid-19, Антикризовий план
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що за місяць загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавирусу COVID-19 чинна влада так й не виробила стратегії боротьби ані з епідемією, ані з економічною кризою.

Про це йдеться на офіійному веб-сайті ОПЗЖ.

"Внесення змін до бюджету – це ключова позиція, яка повинна бути прийнята, інакше подолати епідемію буде дуже складно. Що зараз виходить? Влада відправила країну на жорсткий карантин, але забула, що потрібно допомогти людям і економіці його пережити. Пройшов вже майже місяць, як введені обмеження, але ніякої стратегії боротьби з епідемією і кризою у влади немає. Ситуація пущена на самоплив. Чиновників це не хвилює, тому що вони продовжують отримувати високі оклади і премії. Але становище українських сімей і наших підприємців погіршується. Закриваються підприємства, серйозні втрати у промисловості, мільйони людей опинилися без роботи, без доходів і без перспектив. "Вільного падіння економіки" і остаточного зубожіння людей допустити не можна. Необхідно без зволікання скликати позачергове засідання парламенту для внесення змін до бюджету, щоб зупинити епідемію, допомогти людям і економці. Має бути збільшено фінансування медицини, соціальних виплат людям, вирішено питання з податками для малого і середнього бізнесу", – підкреслив політик.

Співголова фракції ОПЗЖ наголосив, що всі питання позачергового засідання повинні стосуватися тільки гострих і дійсно важливих для країни і людей законів. Виконання чергових зобов'язань перед кредиторами, про які так дбає влада, цього разу можна відкласти.

""Опозиційна платформа - За життя" розробила Антикризовий план дієвих заходів для комплексного захисту лікарів, соціальної допомоги громадянам та підтримки національної економіки. Так, якщо зараз на медицину виділено всього 3,3% ВВП, притому, що ВООЗ рекомендує мінімум 5%, а з урахуванням епідемії, ми вважаємо, що це має бути хоча б 7% ВВП. Щоб знайти необхідні кошти ми пропонуємо скоротити видатки на чиновників і силовиків, заморозити фінансування непріоритетних статей бюджету на суму понад 130 млрд грн. Збільшити фінансування медицини на 100 млрд грн, програм соціального захисту громадян – майже на 90 млрд грн, підтримку економіки і регіонів – на 25 млрд грн, та інші важливі антикризові заходи. Цей план із загальним бюджетом понад 210 млрд грн дозволить не тільки підтримати зараз медичну галузь, а й зберегти робочі місця, не допустити кризи в економіці. Якщо запропоновані урядом зміни до бюджету будуть так само продумані і конкретні та стосуватимуться головного, то ми підтримаємо такі зміни. Якщо ж знову на порядку денному засідання будуть питання, яким надає значення нинішня влада, але вони дуже далекі від сьогоднішніх потреб людей і кризової ситуації, в якій перебуває країна, то тоді немає сенсу збиратися", – сказал Юрій Бойко.

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