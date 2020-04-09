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  • В Україну прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів по лінії "Ярославського-Джека Ма"
09 квітня 2020, четвер, 16:33 16
Політика 2020-04-09T18:15:03+03:00
Українські Новини
В Україну прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів по лінії "Ярославського-Джека Ма"

В Україну прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів по лінії "Ярославського-Джека Ма"

Таня Войтюк
Олександр Ярославський, Коронавірус, Covid-19, ПЛР-тести
Олександр Ярославський
Олександр Ярославський

З Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за $850 тис. купив для України власник і президент DCH Олександр Ярославський. Про це повідомляє прес-служба DCH.

Як відомо, раніше Ярославський завдяки дружнім стосункам з китайським мільярдером Джеком Ма зміг організувати доставку в Україну першої партії гостродефіцитних в світі високоточних ПЛР-тестів. Ще 24 березня до Києва прибули 50 тис. таких лабораторних тест-систем.

Рідній для бізнесмена Харківський регіон отримав 5000 ПЛР-тест-систем з першої партії і зараз ще 9000 тест-систем з другої. Головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота подякувала Ярославському за те, що він забезпечив регіон ПЛР-тестами: "Хочу подякувати олександру Ярославському за те, що їх купив. Спасибі величезне! Кількість тест-систем дозволить закрити поточні потреби регіону, а нам дасть можливість істотно розширити аудиторію тестованих на коронавірус. Ми зможемо оперативно виявляти хворих, тим самим мінімізуючи поширення цього вірусу".

ЗМІ оцінюють фінансовий внесок Олександра Ярославського в боротьбу з коронавірусом в Україні 391 млн. грн. Крім закупівлі ПЛР-тестів бізнесмен також перерахував $1,15 млн. за 50 апаратів ШВЛ, які виробляє німецька компанія, що спеціалізується саме на цьому виді медобладнання.

Крім того, Ярославський спільно з міською владою Харкова забезпечує місцевих пенсіонерів наборами продуктів і ліків – за станом на сьогоднішній день за цією програмою закуплено 150 тис. пайків і 40 тис. аптечок. А за результатами антикризової наради 19 березня у приміщенні, що належить бізнесменові готелі Kharkiv Palace харківські підприємці закупили за прямими договорами з постачальниками ще на $2,4 млн необхідних для протидії епідемії товарів медпризначення. Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко високо оцінив роль Олександра Ярославського в боротьбі з коронавірусом: "Він дуже відповідально підходить до того, про що ми просимо, він реально допомагає".

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