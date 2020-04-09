"Радник з відкатів", "таємний офіс" та вчорашня студентка: ЗМІ розповіли про оточення Криклія

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оточив себе цілим рядом одіозних і скандальних особистостей, яких призначає на посади офіційних та "тіньових" радників, а також до складу наглядових рад важливих державних підприємств.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести" в матеріалі "Токсичне болото Мінінфраструктури".

Зокрема, за даними видання, одним з головних радників Криклія нещодавно став колишній голова "Укравтодору" Андрій Батищев. За словами народного депутата Олександра Дубинського, коли Батищев керував корпорацією (2015-2016 роки, за часів міністра Андрія Пивоварського), там була "налагоджена система відкатів" з підрядників на будівництві доріг.

За даними внутрішніх даних правоохоронців, перебуваючи на посаді керівника "Укравтодору", Батищев підтримував неофіційні ділові та дружні контакти з кланом "тендерних тролів" Амірханянов, а також організованою злочинною групою, якою керує громадянин Російської Федерації Вагінак Аветисян, засновник скандально відомої одеської компанії "Дорлідер" .

У міністерстві розповідають, що Батищева до оточення Криклія привів племінник колишнього головного військового прокурора України Анатолія Матіоса Євген Барах, який також деякий час очолював "Укравтодор". Батищев брав участь у великій "обрудці" Матіоса з присвоєння земельних ділянок загальною площею майже 85 га на території Васильківського району Київської області в 2008 році. Матіос нібито натиснув на сільського голову одного з сіл, щоб сільрада перевів гектари землі в запас, а потім 44 га з них були роздані 22 громадянам "для ведення особистого господарства". Серед цих громадян були Батищев та його цивільна дружина Жанна Поліщук. В результаті, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, обидві ділянки - Батищева та Поліщук - до сих пір залишаються заарештованими за позовом Служби безпеки України.

Також Батищев фігурує в ще одній кримінальній справі, яка також пов'язана з сім'єю Матіоса. Одна з компаній, де він працював, фігурувала в скандалі з відчуженням земельної ділянки в с. Антонівка Херсонської області прямо на березі Чорного моря (мабуть, під турбазу або готель). Через ланцюжок фірм реальним власником "Інтелконсалтінга" виявилася Ірина Барах, дружина Матіоса.

Видання нагадало, нещодавно стало відомо про "тіньовий офіс" Криклія на чолі з юристом Павлом Шевченком, з яким Криклій працював в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Удвох вони фігурують у кримінальній справі про незаконну сертифікації автомобілів Volkswagen Golf, що привезені з Мексики вже після того, як німці відкликали цю партію через "дізельгейт". Документи були підроблені на 2 700 автомобілів, за що організаторам загрожує кілька років в'язниці.

Шевченко та Криклій об'єднують й бізнес-інтереси в ТОВ "Світлофор" (ЄДРПОУ 32950656) та ТОВ "Автовінн" (ЄДРПОУ 38675581). Обидві компанії заробляють на державі, оскільки регулярно виграють тендери численних сервісних центрів МВС на поставку номерних знаків.

У лютому поточного року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) нагрянуло з обшуками до державного секретаря міністерства Андрія Галущака. Причиною нібито стали зафіксовані факти "переведення в готівку" коштів, що виділені на держзакупівлі в рамках проектів міністерства. Як написали ЗМІ, Криклій теж може бути причетний до цих сумнівних операцій.

Ще один скандал пов'язаний з недавно опублікованим наказом Криклій про призначення членів наглядової ради великого інфраструктурного держпідприємства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (КДМППЗТ). Керує компанією колишній голова Солом'янської районної державної адміністрації (РДА) та фігурант кримінального провадження про службову недбалість ціною в 9 млн гривень Ігор Довбань. Після "Революції гідності" він був радником глави "Укравтодору" Андрія Батищева та нібито мав дуже великий вплив на підприємство.

До складу наглядової ради "КДМППЗТ" увійшов не лише вищезгаданий Батищев, але й 22-річна колишня співробітниця Довбаня (часів його роботи у Солом'янській РДА) та вчорашня випускниця Національного авіаційного університету Валерія Мельничук (Шкабарова).