Асоціація онкологів просить міністра призначити тво глави Інституту раку через неможливість провести законний конкурс під час карантину

Медичні фахівці, що надають послуги хворим на рак і об‘єднані у Національну асоціацію онкологів України стурбовані ситуацією, що склалася навколо вакантної посади керівника Національного інституту раку. Це стало підставою для написання відповідного листа на адресу Міністра охорони здоров‘я Максима Степанова, копія якоє є в розпорядженні Українських Новин.

Лікарі та пацієнти звернулися до очільника МОЗ щодо організації конкурсу на заміщення вакантної посади, який міністерство оголосило на термін до 14 квітня 2020. Втім, на переконання авторів документу, за нинішньої ситуації це є нереальним.

"Розуміємо, що проведення конкурсу в умовах карантину у законний спосіб є неможливим, але й недопустимо залишати інститут в його нинішньому стані управління", - наголошується в листі.

Автори документу звернули увагу міністра на той факт, що як постійний так і тимчасовий керівник Національного інституту раку має бути з фахової онкологічної спільноти та володіти відмінними управлінськими якостями не тільки як директор інституту, а і як керівник усієї онкологічної служби держави.

"Просимо Вас взяти під особистий контроль призначення тимчасово виконуючого обов‘язків директора інститут та врахувати рекомендації професійної онкологічної спільноти в подальшому проведенні конкурсу на заміщення посади директора Національного інституту раку після завершення карантину", - зазначено у відповідному листі.