підписатися на розсилку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
  • Новини
  • Прес-центр
  • 10.04.20 11:00 Відеоконференція NAI Ukraine: "Результати 2019 та прогнози розвитку ринку нерухомості на 2020"
09 квітня 2020, четвер, 11:17 9
Прес-центр 2020-04-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
10.04.20 11:00 Відеоконференція NAI Ukraine: "Результати 2019 та прогнози розвитку ринку нерухомості на 2020"

10.04.20 11:00 Відеоконференція NAI Ukraine: "Результати 2019 та прогнози розвитку ринку нерухомості на 2020"

Алина Заика

У п’ятницю, 10 квітня 2020 року, об 11:00 на YouTube каналі ІА "Українські Новини" відбудеться відеоконференція NAI Ukraine на тему: "Результати 2019 та прогнози розвитку ринку нерухомості на 2020 рік".

Питання для обговорення:

  • Макроекономіка.
  • Ринок комерційної нерухомості.
  • Ринок новобудов Києва та області. Заміська нерухомість.

Спікери:

  • Віталій Бойко, генеральний директор консалтингової компанії NAI Ukraine;
  • Марина Гуревич, керівник відділу консалтингу NAI Ukraine.

Запрошуємо журналістів долучитися до перегляду події та поставити питання під час онлайн-трансляції відеоконференції 10.04.20 об 11:00-12:00 на каналі ІА "Українські Новини": https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Більше новин про:

Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати
Вночі хворих з Олександрівської лікарні евакуювали через повідомлення про мінування
Новини
44% клієнтів "Волиньгаз збуту" боргують за спожитий газ 13:05 Прес-реліз
Намісник Свято-Троїцького монастиря Іона захворів на коронавірус 12:58
За тиждень від грипу померла одна особа, від коронавірусу - 24 12:36
У Київській області зафіксували ще 12 випадків зараження на коронавірус 12:34
Рівень розрахунків за доставку газу на Львівщині в березні зменшився на 38% 12:15 Прес-реліз
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
Нардепи звернулися до Венедіктової і Холодницкого розслідувати дії прокурорів у справі Кулика 19:41
більше новин
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
У Володимирському соборі освятити паску можна буде персонально у священника 16:00
більше новин
Великдень на карантині. Як віруючі зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok