10.04.20 11:00 Відеоконференція NAI Ukraine: "Результати 2019 та прогнози розвитку ринку нерухомості на 2020"

У п’ятницю, 10 квітня 2020 року, об 11:00 на YouTube каналі ІА "Українські Новини" відбудеться відеоконференція NAI Ukraine на тему: "Результати 2019 та прогнози розвитку ринку нерухомості на 2020 рік". Питання для обговорення: Макроекономіка. Ринок комерційної нерухомості. Ринок новобудов Києва та області. Заміська нерухомість. Спікери: Віталій Бойко, генеральний директор консалтингової компанії NAI Ukraine; Марина Гуревич, керівник відділу консалтингу NAI Ukraine. Запрошуємо журналістів долучитися до перегляду події та поставити питання під час онлайн-трансляції відеоконференції 10.04.20 об 11:00-12:00 на каналі ІА "Українські Новини": https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos