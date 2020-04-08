Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична

Українські політики та держслужбовці найвищого рівня повинні лікуватися в українських лікарнях, а не за кордоном. З відповідною законодавчою ініціативою виступила народний депутат України від Харківщини, Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна.

За словами Світличної, дану ініціативу необхідно закріпити законодавчо.

"Медицина буде зміцнюватися лише тоді, коли українські політики та держслужбовці найвищого рівня будуть лікуватися в українських лікарнях. Це як декларування, яке має бути обов`язковою умовою. Тільки декларування – це фінансова дисципліна, а розвиток медицини – це соціальна відповідальність політиків", - заявила Світлична.

За словами депутата, існуюча ситуація - це реальність, яку політики мають прийняти.

"COVID-19 не відрізняє багатих від бідних, не відрізняє ані релігії, ані посад. А нинішній стан української медицини – це розплата за постійний політичний популізм, за безвідповідальність тих, хто роками знищував нашу медицину, хто закривав лікарні, хто ігнорував потреби лікарів та пацієнтів. Цереальність, яку політики мають прийняти", - заявила Світлична.

Як повідомлялось раніше, Юлія Світлична перемогла на проміжних виборах 15 березня у виборчому окрузі №179 у Харківській області з результатом 77,54%, випередивши найближчого суперника у 10 разів.