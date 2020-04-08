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08 квітня 2020, середа, 15:52 15
Кабмін 2020-04-08T17:30:02+03:00
Українські Новини
Аваков виступив проти іноземного фінансування громадських рад при держорганах

Аваков виступив проти іноземного фінансування громадських рад при держорганах

Сергій Паламаренко
Арсен Аваков, НАЗК, МВС України, Громадська рада, Олександр Новіков, Іноземне фінансування
Арсен Аваков. Фото: Українське Фото
Арсен Аваков. Фото: Українське Фото

У ході засідання Кабінету Міністрів України у середу, 8 квітня, між головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим виник конфлікт.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Новіков запропонував уточнити повноваження громадської ради при НАЗК. При цьому дати можливість його членів одержувати заробітну плату з коштів іноземної технічної допомоги.

Аваков категорично заперечив проти того, щоб іноземці платили зарплати членам громадських рад.

При цьому Новіков вважає, що в такому фінансуванні немає порушення законів, а є лише бажання зекономити гроші з державного бюджету.

"Незалежністю торгувати не можна. Ми не можемо дозволити, щоб іноземці контролювали державні структури через членів громадської ради", - заперечив Він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль встав на бік Авакова. "Члени громадської ради не можуть фінансуватися іноземцями", - сказав він.

В результаті пункт про іноземне фінансування членів громадської ради викреслили.

Нагадаємо, в ході засідання Кабміну Шмигаль спростував скасування карантину в квітні, його продовжать до травня.

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