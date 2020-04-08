Аваков виступив проти іноземного фінансування громадських рад при держорганах

У ході засідання Кабінету Міністрів України у середу, 8 квітня, між головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим виник конфлікт.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Новіков запропонував уточнити повноваження громадської ради при НАЗК. При цьому дати можливість його членів одержувати заробітну плату з коштів іноземної технічної допомоги.

Аваков категорично заперечив проти того, щоб іноземці платили зарплати членам громадських рад.

При цьому Новіков вважає, що в такому фінансуванні немає порушення законів, а є лише бажання зекономити гроші з державного бюджету.

"Незалежністю торгувати не можна. Ми не можемо дозволити, щоб іноземці контролювали державні структури через членів громадської ради", - заперечив Він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль встав на бік Авакова. "Члени громадської ради не можуть фінансуватися іноземцями", - сказав він.

В результаті пункт про іноземне фінансування членів громадської ради викреслили.

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Нагадаємо, в ході засідання Кабміну Шмигаль спростував скасування карантину в квітні, його продовжать до травня.