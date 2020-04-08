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08 квітня 2020, середа, 15:11 364
Верховна Рада і партії 2020-04-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуга" Нагорняк закликає до повного перезавантаження керівництва енергетичної галузі, - ЗМІ

"Слуга" Нагорняк закликає до повного перезавантаження керівництва енергетичної галузі, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Гриб, Енергетика, Електроенергія, Енергоринок, Криза, Нагорняк
Сергій Нагорняк. Фото: mankrda.gov.ua
Сергій Нагорняк. Фото: mankrda.gov.ua

Сергій Нагорняк назвав серед кроків, що призвели до кризи в енергогалузі - створення режиму максимального сприяння імпорту електроенергії з держав, які закривають доступ на свій енергоринок українським виробникам, інформує портал glavcom.ua.

"Необхідно здійснити повне перезавантаження керівної ланки енергетичної галузі для виведення енергетики з кризи." Про це йдеться у зверненні народного депутата Сергія Нагорняка до президента.

Депутат зазначив, що нині електроенергетика переживає кризу, спричинену непрофесійними діями відповідальних за галузь та їх втручанням в ринкові процеси. Зокрема, серед таких дій він зазначив створення режиму максимального сприяння імпорту електроенергії з держав, які закривають доступ на свій енергоринок українським виробникам, що призвело до погіршення стану підприємств державного сектору, безкінечні втручання в правила ринку, які дозволили запустити на енергоринку масштабну аферу із "торгівлі повітрям", неспроможність цивілізовано провести переговори із інвесторами у сфері ВДЕ та дійти компромісного рішення.
Окрім того, Нагорняк звернув увагу, що енергетика безкінечно працює в режимі "тимчасово виконуючих обов’язки", зокрема в такому режимі працюють НАЕК "Енргоатом", НЕК "Укренерго", ПАТ "Центренерго", що негативно позначається на роботі цих підприємств і галузі в цілому.
Зважаючи на критичність ситуації в енергетиці, депутат закликав президента здійснити повне перезавантаження керівної ланки галузі.
"В такій ситуації єдиним виправданим рішенням є повне перезавантаження керівної ланки електроенергетичної галузі. До керівництва галуззю мають прийти не політики, як би модно і сучасно це не було, не партійні лідери, а професіонали із значним досвідом і глибоким розумінням технічних і ринкових процесів", - наголосив Нагорняк.
Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Вікторія Гриб в зверненні до президента, прем'єр-міністра та голови парламенту заявила, що кризова ситуація в енергетиці вимагає негайного втручання керівництва держави і прийняття відповідних рішень, зокрема кадрових.

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