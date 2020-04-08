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08 квітня 2020, середа, 13:39 9
Верховна Рада і партії 2020-04-08T14:00:04+03:00
Українські Новини
Бойко пропонує виплатити по 1 тис. гривень людям з низьким доходом

Бойко пропонує виплатити по 1 тис. гривень людям з низьким доходом

Сергій Паламаренко
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, фіндопомога, Антикризовий план
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко пропонує в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавируса COVID-19 виплатити по 1 тис. гривень всім громадянам України з низьким доходом.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Политик підкреслив, що зміни до бюджету повинні стосуватися збільшення фінансування медицини та соціальної підтримки людей. "Ми виступаємо за те, щоб було збільшено фінансування охорони здоров'я - починаючи від зарплат медикам і закінчуючи збільшенням закупівель ліків та обладнання. Також необхідно підвищити соціальні виплати людям, які постраждали від карантину. Таких вже мільйони в країні, люди втратили роботу, їм нема на що жити. Ми пропонуємо виплатити по 1 тис. гривень тим, у кого дохід на члена сім'ї не перевищує двох прожиткових мінімумів", - акцентував парламентарій.

"У минулому проекті змін до бюджету, який не був підтриманий парламентом 30 березня, ми побачили, що фінансування медицини збільшується за рахунок місцевих бюджетів, а центральні органи влади виявилися "недоторканними". Судді, прокурори, антикорупційні органи, силовики, Офіс Президента, Верховна Рада, апарат Кабміну - у всіх залишилося практично колишнє фінансування, а місцеві бюджети обрізали докорінно - мінус 20 млрд (гривень). Звичайно, ми це не підтримали", - зазначив Бойко.

"Ми сподіваємося, що в нових змінах до бюджету будуть враховані всі ці зауваження, і тоді ми за них проголосуємо. Хоча вже зараз відбувається якась кулуарна метушня, Бюджетний комітет відсторонений від цього процесу. Боюся, що нам знову принесуть якийсь варіант, який практично не буде відрізнятися від попереднього. Якщо знову буде імітація бурхливої ​​діяльності з якимись корупційними складовими, то за такі правки ми голосувати не будемо", - підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Бойко також закликав уряд зайнятися реструктуризацією зовнішніх боргів і надати підтримку реальному сектору економіки.

"Взагалі, уряд, зібраний за принципом особистої відданості, не відповідає суворим реаліям сьогоднішнього дня. Вони в основному непрофесійні, не розуміють проблем, з якими зіткнулися, а це відбивається на людях. Перше, що повинен зробити уряд, це провести переговори з реструктуризації зовнішньої заборгованості - не можна обдирати людей, сьогодні ці гроші потрібні всередині країни (до кінця року Мінфіну потрібно виплатити 360 млрд гривень боргу, при цьому кожна 9-а гривня в бюджеті йде тільки на виплату відсотків по кредитах). І друге, - потрібно активізувати процеси, пов'язані з подоланням епідемії, а бізнес, виробництво, промисловість, реальний сектор повинні відчути справжню підтримку держави", - резюмував політик.

Юрій Бойко нагадав, що "Опозиційна платформа - За життя" розробила Антикризовий план, який необхідно взяти за основу, формуючи проект змін до бюджету. У ньому чітко прописано, які непріоритетні статті витрат потрібно скоротити і спрямувати вивільнені кошти на підтримку медицини, промисловості, малого бізнесу, що особливо важливо зараз, коли мільйони громадян були позбавлені роботи.

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