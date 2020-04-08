В СБУ вважають, що у Кличка переплатили за обладнання і софт 150 мільйонів

СБУ та Офісу генпрокурора вважають, що за останні три роки СКП "Київтелесервіс" купило у ТОВ "Билинтех Україна" і ТОВ "ВМ Констракшн Україна" обладнання та програмне забезпечення з переплатою на 143 700 000 грн. Про це свідчить постанова Печерського райсуду Києва від 1 квітня, передають "Наші гроші".

Слідчі встановили, що у 2017-2019 роках Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс" вісім разів замовляло послуги "Билинтех України" на загальну суму 196 900 000 грн. (Освоєно 161 100 000) і чотири рази "ВМ Констракшн Україна" на загальну суму 308 400 000 грн. (Освоєно 188 500 000).

Йдеться про послуги зі створення, супроводу корпоративного міського зв'язку та мережевої інфраструктури КМДА, Київського міськради, РДА в м. Києві, розвиток міської сервісної мережевої інфраструктури, в тому числі створення комплексної системи захисту і безпеки міської сервісної мережевої інфраструктури.

Крім того, протягом трьох останніх років СКП "Київтелесервіс" в рамках тендерів з "Билинтех України" і "ВМ Констракшн Україна" придбало устаткування і програмне забезпечення вартістю, що перевищує вартість продажу такого обладнання та програмного забезпечення у офіційних імпортерів і дистриб'юторів на території України на загальну суму 143 700 000 грн.

Слідчі також встановили, що "Київтелесервіс" у 2017-2019 роках Купив у "Билинтех України" і "ВМ Констракшн Україна" неідентифікованих програмне забезпечення або імпортні програмні продукти Fortinet і hewlett-packard, які, згідно з даними ДФС Україні, не закуповувалися "ВМ Констракшн Україна "," Билинтех Україна "або їх постачальниками на території України у нерезидентів або резидентів на загальну суму 44900000 грн.

Суд надав слідчим доступ до документації покупок в "Билинтех України" і "ВМ Констракшн Україна", знаходиться в СКП "Київтелесервіс".