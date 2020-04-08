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08 квітня 2020, середа, 11:45 6
Верховна Рада і партії 2020-04-08T12:00:01+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає припинити переслідування депутати Ківи

Платформа Бойка вимагає припинити переслідування депутати Ківи

Тетяна Зотова
Бойко, Економіка, Ілля Ківа, Пандемія, Заява партії, Криза, ОП-ЗЖ
Опозиційна платформа – За життя. Фото: ОП-ЗЖ
Опозиційна платформа – За життя. Фото: ОП-ЗЖ

"Влада не в змозі приборкати епідемію і запобігти економічній кризі в країні. Все, на що здатен новий режим, - загнати економіку в карантин, погрожувати громадянам заборонами і штрафами, і організувати цькування опозиції. Всі сили й ресурси кинуто на те, щоб створити в суспільстві атмосферу страху, щоб ніхто не смів вголос сказати про безсилля, непрофесіоналізмі і бездарність влади". Про таке йдеться у заяві партії ОП-ЗЖ, розміщеній на її офіційному порталі.

Тільки цим можна пояснити цілеспрямовані і безперервні нападки на народного депутата України, нашого однопартійця Іллю Ківу. Під абсолютно надуманим приводом, після спланованої провокації, проти нього було порушено кримінальну справу, а сьогодні, за підписом Генерального прокурора, оголошено підозру. Очевидно, влада вирішила підіграти своїм новим союзникам-радикалам і залякати одного з найпослідовніших своїх критиків.

"Опозиційна платформа - За життя вимагає припинити політичні переслідування і спроби тиску на опозицію. За рахунок погроз і переслідувань вам не вдасться приховати від суспільства свої провали і залякати опозицію. Провокація не пройде! Ми впевнені, що зліплена нашвидкуруч справа не матиме жодної юридичної перспективи і просто розсиплеться в суді", - зазначається в документі.

"Владі пора зупинити маховик безглуздих репресій. Досить боротися з опозицією, українським народом і вітчизняною економікою! Боріться з епідемією, радикалами і кризою!" , - наголошується у заяві політичної сили.

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