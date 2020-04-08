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08 квітня 2020, середа, 11:15 8
ЗМІ 2020-04-08T12:00:02+03:00
Українські Новини
Українські ЗМІ на карантині втрачають доходи та накопичують борги, - дослідження НСЖУ

Українські ЗМІ на карантині втрачають доходи та накопичують борги, - дослідження НСЖУ

Ірина Дорофейчук
Карантин, НСЖУ, ЗМІ, преса, Пандемія, Томіленко
Робота ЗМІ в умовах карантину. Фото: ivasi.news
Робота ЗМІ в умовах карантину. Фото: ivasi.news

На майже повну втрату рекламодавців нарікає абсолютна більшість керівників українських медіа, опитаних Національною спілкою журналістів України, зазначив у дописі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко. 82% редакторів, переважна частина яких очолює приватні регіональні газети, онлайн-видання та ТРК, скаржаться на втрату рекламодавців через запровадження карантинних заходів та економічну кризу, викликану епідемією коронавірусу.

Редакції згортають реалізацію нових проектів (52%) та скорочують обсяги медіавиробництва (44%). При цьому 9% ЗМІ призупинили свою діяльність на час карантину. У редакціях масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал – відбувається зменшення заробітних плат (20% ЗМІ), співробітники відправляються у безоплатні відпустки (15%) або починається скорочення працівників (6%).

Про виникнення заборгованості у березні за оренду або комунальні платежі інформує п’ята частина ЗМІ (21%).

Абсолютна більшість українських ЗМІ, пристосовуючись до умов карантину, змінила свої редакційні реалії: лише 6% колективів продовжують працювати у своїх офісах. У 71% ЗМІ співробітники працюють і дистанційно, і в редакціях, 23% медіа повністю перейшли на дистанційну роботу.

Пріоритетом для керівників ЗМІ є безпека своїх співробітників, яких забезпечують засобами захисту – масками, рукавичками та антисептиками. Редакції обмежили доступ відвідувачів до приміщень, скасовують відрядження журналістів або відвідини ними масових заходів.

У Національній спілці журналістів України висловлюють солідарність із колегами, які продовжують роботу за надзвичайних обставин оголошеного карантину, та наголошують на необхідності впровадження владою дієвих заходів з підтримки українських ЗМІ.

- Кидаючи сили на подолання епідемії коронавірусу, урядовці повинні тверезо прогнозувати наслідки кризи для інформаційної безпеки країни, - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – За прикладом країн Європи варто впроваджувати програми підтримки ЗМІ як джерел достовірних суспільно важливих новин. Варто вести діалог з напрацювання дієвих і реалістичних механізмів підтримки локальних медіа. Зрештою, українські політики, за прикладом британської влади, мають визнати журналістів «ключовими працівниками» у час боротьби із епідемією.

Довідка. Анкетування керівників ЗМІ проводилося НСЖУ у період з 27 березня по 6 квітня 2020 року. Участь в опитуванні взяли редактори 66 медіа, переважно регіональних. Із них 80% представляють друковані ЗМІ, 15% – ТРК і 5% - онлайн-медіа.

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