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  • "Дарниця" в квітні поставить в аптеки більше 1,6 млн упаковок парацетамолу
08 квітня 2020, середа, 10:35 367
Економіка 2020-04-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Дарниця" в квітні поставить в аптеки більше 1,6 млн упаковок парацетамолу

"Дарниця" в квітні поставить в аптеки більше 1,6 млн упаковок парацетамолу

Ірина Дорофейчук
Фармацевтика, ліки, Дарниця, Пандемія, парацетамол, Шимків
Ліки. Фото: ФК
Ліки. Фото: ФК "Дарниця"

Фармацевтична компанія "Дарниця" почала випуск нових серій препарату "Парацетамол-Дарниця". Як повідомляє прес-служба компанії, протягом наступних 30 днів до аптек країни надійде понад 1,6 млн упаковок цього лікарського засобу.

Згідно глобальної статистики, близько 80% інфікованих COVID-19 переносять хворобу в легкій формі, залишаючись при цьому вдома. Зазначається, що Національна служба охорони здоров'я Великої Британії опублікувала рекомендації для лікування коронавірусних симптомів у домашніх умовах, де радить хворим COVID-19 приймати парацетамол, щоб знизити температуру - один з двох основних симптомів коронавірусної інфекції. Це призвело до підвищеного попиту на лікарські засоби, до складу яких входить парацетамол.

"Ми стежимо за розвитком епідемії COVID-19 в Україні і вивчаємо досвід колег з інших країн, щоб швидко реагувати на зростаючі потреби в препаратах для лікування симптомів коронавірусу. Більшість національних протоколів країн-членів ЄС щодо лікування рекомендують парацетамол як препарат вибору при лікуванні лихоманки і болю. Тому в березні ми поставили в аптеки 1 млн упаковок "Парацетамол-Дарниця" і в квітні продовжуємо випуск цього ефективного і доступного засобу. Протягом місяця "Дарниця" відвантажить додатково понад 1,6 млн упаковок", - підкреслив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Нагадаємо, в березні "Дарниця" змінила плани виробництва для першочергового забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. У наступні місяці компанія також буде готова задовольнити попит на цей препарат.

"Парацетамол-Дарниця" - лікарський засіб, що має жарознижувальну та помірну знеболювальну дію. Випускається у формі таблеток, дозуванням 200 мг і 500 мг, реєстраційні посвідчення UA 4369/01/01 і 4369/01/03. Ділянка, на якій проводиться лікарський засіб "Парацетамол-Дарниця", відповідає міжнародним стандартам належної виробничої практики (Good manufacturing practice - GMP).

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу.

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