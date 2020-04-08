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  • "Протефлазід" - просто суміш трав, настояних на спирті, - Супрун
08 квітня 2020, середа, 10:29 410
Політика 2020-04-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Протефлазід" - просто суміш трав, настояних на спирті, - Супрун

"Протефлазід" - просто суміш трав, настояних на спирті, - Супрун

Анна Рудык

Препарат "Протефлазід" - просто суміш трав, розчинених в спирті. При цьому керівники певних наукових установ намагаються фактично "впарити" цей препарат як нібито порятунок від COVID-19. Хоча подібні ліки не зможе надати ефективну допомогу.

Про це екс-голова МОЗ Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ці "ліки" не включені ні в які міжнародні протоколи, не мають доказової ефективності, їх не дослідили в реальних наукових дослідженнях, а в основному у тих, які оплачували виробники цього чудо-препарату", - заявила вона.

Супрун розповіла, що в мережі спливло лист президента НАМНУ Віталія Цимбалюка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням звернути увагу "на відвертий фуфломіцин" для профілактики та лікування коронавіруса.

За її словами, в складні для країни і всього світу часи "такі "ноу-хау" впарюють керівники наукових установ, які існують на чималі кошти платників податків, і десятиліттями наживаються на імітації наукової діяльності".

Також медик звинуватила Національну академію медичних наук України в занятті лженаукою.

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