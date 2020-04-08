Після карантину пройде повторний конкурс на голову АМПУ, – Криклій

По закінченню карантинного періоду в Україні буде оголошено повторний конкурс на посаду глави Адміністрації морських портів України (АМПУ), передає "Дело".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у вівторок.

"Зараз в АМПУ є виконуючий обов'язки. Зараз проводиться конкурс на посаду голови АМПУ. Але думаю, вже після карантину буде проводитися новий конкурс", - заявив міністр.

Як повідомлялося, 24 січня 2020 року Кабмін погодив призначення Олександра Голодницького тимчасово виконуючим обов'язки голови АМПУ. Днем раніше був оголошений конкурс на постійного керівника відомства.

При цьому конкурс на керівника Державної служби морського і річкового транспорту України (Морської адміністрації) проводиться вже втретє.