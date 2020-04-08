підписатися на розсилку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Політика
  • Після карантину пройде повторний конкурс на голову АМПУ, – Криклій
08 квітня 2020, середа, 09:59 214
Політика 2020-04-08T12:00:04+03:00
Українські Новини
Після карантину пройде повторний конкурс на голову АМПУ, – Криклій

Після карантину пройде повторний конкурс на голову АМПУ, – Криклій

Анна Рудык
Владислав Криклій. Фото: mtu.gov.ua
Владислав Криклій. Фото: mtu.gov.ua

По закінченню карантинного періоду в Україні буде оголошено повторний конкурс на посаду глави Адміністрації морських портів України (АМПУ), передає "Дело".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у вівторок.

"Зараз в АМПУ є виконуючий обов'язки. Зараз проводиться конкурс на посаду голови АМПУ. Але думаю, вже після карантину буде проводитися новий конкурс", - заявив міністр.

Як повідомлялося, 24 січня 2020 року Кабмін погодив призначення Олександра Голодницького тимчасово виконуючим обов'язки голови АМПУ. Днем раніше був оголошений конкурс на постійного керівника відомства.

При цьому конкурс на керівника Державної служби морського і річкового транспорту України (Морської адміністрації) проводиться вже втретє.

Більше новин про:

В Україні майже 1,7 тис. заражених коронавірусом, за добу загинули 7 осіб
Офіс генпрокурора повідомив Киві про підозру
Новини
Платформа Бойка вимагає припинити переслідування депутати Ківи 11:45
Як вплине карантин на звільнення строковиків у запас: названо терміни 11:41
В армії вже 5 випадків захворювання на коронавірус, - Міноборони 11:33
Рубль різко підскочив. Курс російської нацвалюти на 8 квітня 11:25
Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало 11:17
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Хто такий Чарльз Лібер і чому його звинувачують у створенні інфекції COVID-19 14:01
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
Які місця можуть відвідувати пенсіонери, - роз'яснення Кабміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok