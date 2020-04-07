Нардепи звернулися до Венедіктової і Холодницкого розслідувати дії прокурорів у справі Кулика

Комітет з антикорупційної політики Верховної Ради України на своєму засіданні у вівторок, 7 квітня, прийняв рішення звернутися до генерального прокурора Ірині Венедиктової розслідувати дії прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в справі експрокурора Костянтина Кулика, заслухати керівника САП Назара Холодницького та голову Вищого антикорупційного суду Олену Танасевич, а також надати ексміністру фінансів Ігорю Уманському і нардепу Гео Леросу статус викривачів корупції.

На засіданні Комітету голова НАЗК Олександр Новіков підтвердив реєстрацію звернення Гео Лероса та початок процедури розгляду надання йому статусу викривача корупції.

Антикорупційний комітет провів своє перше засідання в режимі відеоконференції. Така робота комітетів передбачена на період карантину, після прийняття законопроекту №3277 про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України", що був прийнятий на позачерговому засіданні Ради 30 березня, за основу і в цілому. Тоді за документ проголосували 319 народних депутатів.

Зокрема, голова комітету Анастасія Радіна (Красносільська) підтримала питання про звернення до генерального прокурора Ірині Венедиктової з метою дати правову оцінку діям прокурорів САП Назара Холодницького в справі Костянтина Кулика. Йдеться про процесуальних прокурорів, які відмовилися від своїх же обвинувачень і розслідування, яке проводило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), раптово ставши на захист Кулика в справі про незаконне збагачення.

"Я підтримую звернення народних депутатів до Офісу генерального прокурора та генпрокурора Ірині Венедиктової, а також до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надати Раді документи та пояснення прокурорів і особисто Назара Холодницького щодо правомочності дій прокурорів", - заявила Анастасія Радіна.

У свою чергу, перший заступник голови Комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин виступив з ініціативою запросити на Комітет представників САП і заслухати їх аргументацію та на підставі слухань прийняти рішення. Комітет має намір запросити на свої наступні засідання Олену Танасевич, голову Вищого антикорупційного суду та Назара Холодницька, керівника САП.

Нагадаємо, що справа №52015000000000017 була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань України (ЕРДР) 25 грудня 2015 року. Досудове розслідування цього кримінального провадження здійснювалося НАБУ і завершено прокурорами САП. З приходом Ірини Венедиктової в Генпрокуратуру прокурори САП, які виступають обвинувачами, різко виступили з клопотанням про закриття справи.

2 квітня перший заступник керівника САП Максим Грищук, на думку депутатів, всупереч вимогам чинного законодавства України, без наявності підстав передбачених ч. 2 ст. 284 Кримінально-процесуального кодексу України, звернувся до Вищого антикорупційний суд України з клопотанням про закриття кримінального провадження стосовно Кулика, хоча суд вже вирішував відповідне клопотання та відмовив у його задоволенні у зв'язку з тим, що кримінальне провадження може бути припинено лише на стадії досудового слідства на підставі постанови прокурора. І Вищий антикорупційний суд, без наявності повноважень, під головуванням судді Олега Коліуша (в колегію також входили судді Олег Ткаченко та Віталій Дубас) задовольнив відповідне клопотання, незважаючи на те, що справа не підсудна антикорупційного суду, про що зазначав Верховний Суд.

Депутати стверджують, що на засіданні прокурори САП виступили одночасно і стороною обвинувачення, і стороною захисту прокурора Кулика, що прямо суперечить процесуальним нормам. А виправдання скандального прокурора вже назвали нонсенсом в діяльності антикорупційних органів, що дискредитує їх існування.

У грудні 2015 року проти Костянтина Кулика порушили кримінальну справу за фактом незаконного збагачення. За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав доходи близько 1,7 млн ​​гривень. Але за даними слідства, в цей же період витрати Кулика перевищили його доходи на 2,6 млн гривень і склали близько 3,4 млн гривень. Кулика звинувачували в незаконному збагаченні, а восени 2019 року він був звільнений з Генеральної прокуратури за те, що не з'явився на переатестацію прокурорів.