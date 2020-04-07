Уряд Великої Британії надав статус "ключових працівників" журналістам, які висвітлюють пандемію

Уряд Великої Британії класифікував усіх журналістів, які висвітлюють пандемію коронавірусу (COVID-19), як "ключових працівників". До категорії "ключові соціальні сфери" англійська влада додала журналістів та суспільних мовників.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України, посилаючись на сайті Press Gazette.

Прес-секретар прем’єр-міністра Великої Британії роз’яснив, що маються на увазі усі без винятку журналісти, які інформують суспільство про пандемію, а не лише телерадіомовники, як помилково подумали спочатку.

Класифікація означає, що робота журналістів вважається "критично важливою під час протистояння COVID-19", і, зокрема, дає змогу претендувати на допомогу по догляду за дітьми через закриття шкіл. До цієї ж категорії працівників "ключових соціальних сфер" належать особи, які забезпечують функціонування системи правосуддя, священники, благодійні організації та працівники, які надають важливі базові послуги. Ключовими вважаються також працівники сфери охорони здоров’я та соціального захисту населення, працівники освіти, транспортні працівники, комунальні працівники та відповідальні за виробництво, розповсюдження та реалізацію продуктів харчування та інших товарів першої необхідності.

Державний секретар з питань цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Олівер Доуден зазначив: "Новини по телебаченню, радіо і в пресі ніколи не були більш важливими ніж зараз, я підтверджую, що мовники, журналісти і необхідний допоміжний персонал включені в число ключових працівників".

Забігаючи наперед, британська Національна спілка журналістів (NUJ) заявила, що якщо Великобританія планує запроваджувати заходи повної або часткової ізоляції, щоб спробувати запобігти поширенню коронавірусу, то журналістам слід надати свободу пересування, щоб вони могли продовжувати свою інформаційну діяльність.

"Прес-картка повинна бути достатнім доказом", - зазначили у NUJ. Однак, уряд наразі не оголосив про встановлення певних обмежень та виключень із них. За інформацією представників Національної спілки журналістів, які були присутні на онлайн-конференції високопосадовців з керівниками всіх газет Великобританії, під час розмови газетярі зазначили, що виходячи із віку переважної аудиторії друкованих газет необхідно "забезпечувати підтримку життєдіяльності кожної з ланок процесу доставки свіжої преси у поштові скриньки людей".

NUJ повідомляє, що представники галузі заявили, що "відмічають рекордний попит на новини одночасно з безпрецедентним зниженням доходів від реклами".

Групи газет попросили уряд запустити "об’ємну та національну" рекламну кампанію щодо коронавірусу, надати допомогу за рахунок національного страхування та облігацій, і надати безпроцентні позики, щоб допомогти їм пережити пандемію.

Асоціація Новинних Медіа (News Media Association) попередила, що криза коронавірусу представляє серйозну загрозу для видавців через різке скорочення реклами, додавши, що деякі "не виживуть протягом наступних кількох місяців, якщо їм негайно не допомогти".

Вони зазначили: "Існує нагальна потреба у негайній фінансовій та операційній підтримці для всіх національних, регіональних та місцевих медіа. Утримання потоку важливих новин, зупинка процесу чисельних втрат робочих місць буде вигідно для державного фонду і суспільства в довгостроковій перспективі".

Слідом за Великою Британією, розширив перелік "ключових працівників" і уряд Шотландії. Про це повідомило видання Evening Express. У листі до Шотландського газетного товариства Фіона Хіслоп, секретар Кабінету міністрів з питань економіки, справедливої роботи та культури заявила, що доступ до достовірної інформації є "ключовою частиною" нормального функціонування суспільства.

Пані Хіслоп зазначила: "Ми закликали всі органи державної влади забезпечити журналістам свободу пересування, яку вони потребують для виконання своєї важливої роботи. Я також попросила своїх співробітників переконатися, що поліція Шотландії отримала цю комунікацію".

Вона також додала, що необхідно забезпечити безперебійну доставку преси усім читачам.