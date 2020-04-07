підписатися на розсилку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
  • Новини
  • Спорт
  • США звинувачує Росію і Катар в дачі хабарів за проведення чемпіонатів світу з футболу
07 квітня 2020, вівторок, 16:19 6
Спорт 2020-04-07T17:15:01+03:00
Українські Новини
США звинувачує Росію і Катар в дачі хабарів за проведення чемпіонатів світу з футболу

США звинувачує Росію і Катар в дачі хабарів за проведення чемпіонатів світу з футболу

Елизавета Кесельман
Футбол, Катар, Росія, Хабар
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

6 квітня американська федеральна прокуратура звинуватила колишніх футбольних функціонерів з декількох країн в отриманні хабарів від Росії і Катару, які домагалися і отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018 і 2022 роках. Про це передає Радіо Свобода.

Згідно з інформацією, екс-віце-президент ФІФА з Тринідаду а також Тобаго Джек Уорнер отримав від Росії $5 млн через підставні компанії. Частина фінансів виплачували американські фірми, які представляли інтереси Росії при підготовці до чемпіонату. Колишній член виконавчого комітету ФІФА від Гватемалі Рафаель Сальгеро отримав від Росії $1 млн.

Колишній член виконавчого комітету ФІФА від Гватемалі Рафаель Сальгеро звинувачується в отриманні мільйона доларів за голосування про надання Росії права проведення чемпіонату. Аргентинцеві Хуліо Грондони, парагвайцу Ніколас Леос і бразильця Рікардо Тейшейра висунуті звинувачення в отриманні хабарів від Катару.

Процес голосування у 2010 році, в результаті якого Росія і Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу з футболу, супроводжувала серія скандалів і розслідувань. Росія отримала тоді верх в протистоянні з Англією і спільними заявками Нідерландів і Бельгії, Іспанії та Португалії. Катар випередив у боротьбі за право приймати світову першість Сполучені Штати.

Ці результати одразу ж викликали підозри. Більше половини учасників голосувань, серед яких і президент ФІФА Зепп Блаттер, стали об'єктами різних звинувачень. Блаттер згодом був відсторонений від посади президента після розслідування, проведеного комітетом ФІФА з етичних питань. Інші фігуранти справи стали об'єктами звинувачень у справах про продаж прав на трансляцію ігор чемпіонату і були змушені піти у відставку.

Це офіційне звинувачення — перше, у якому стверджується, що Росія і Катар отримали право на чемпіонати, давши хабара чиновникам ФІФА.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ писали про те, що за право провести ЧС світу з футболу-2022 Катар заплатив ФІФА $880 мільйонів.

Більше новин про: Футбол Катар Росія Хабар

Влада не має приймати закони проти журналістів, – ...
Трамп закликав Росію та Саудівську Аравію скоротит...
УЄФА не зміг прийняти рішення щодо дати поновлення...
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів ...
На індексацію пенсій і "коронавірусну" тисячу хочуть виділити 20 млрд
У березні міжнародні резерви істотно скоротилися
Новини
Багато орендодавців можуть піти на скасування плати за оренду у період карантину, - експерт 17:26
Благовіщення в Житомирі. Фото: zhitomir.info
В Житомирі священики причащали парафіян, незважаючи на карантин 17:18
Долар на міжбанку продовжує дешевшати. Курс валют 17:01
У Нідерландах черниці займалися трудовою експлуатацією жінок 16:47
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися 08:21 Інфографіка
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Київ не може заборонити пересування приватних авто без введення надзвичайного стану, - юрист 15:35
Пенсійний фонд вже направив на фінансування пенсій за квітень 8,6 млрд гривень 15:12 Інфографіка
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
В Україні вже 1308 випадків коронавірусу. Загинули 37 людей 22:08 Інфографіка
більше новин
Самоізоляцію українців начали перевіряти через мобільний додаток
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok