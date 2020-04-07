США звинувачує Росію і Катар в дачі хабарів за проведення чемпіонатів світу з футболу

6 квітня американська федеральна прокуратура звинуватила колишніх футбольних функціонерів з декількох країн в отриманні хабарів від Росії і Катару, які домагалися і отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018 і 2022 роках. Про це передає Радіо Свобода.

Згідно з інформацією, екс-віце-президент ФІФА з Тринідаду а також Тобаго Джек Уорнер отримав від Росії $5 млн через підставні компанії. Частина фінансів виплачували американські фірми, які представляли інтереси Росії при підготовці до чемпіонату. Колишній член виконавчого комітету ФІФА від Гватемалі Рафаель Сальгеро отримав від Росії $1 млн.

Колишній член виконавчого комітету ФІФА від Гватемалі Рафаель Сальгеро звинувачується в отриманні мільйона доларів за голосування про надання Росії права проведення чемпіонату. Аргентинцеві Хуліо Грондони, парагвайцу Ніколас Леос і бразильця Рікардо Тейшейра висунуті звинувачення в отриманні хабарів від Катару.

Процес голосування у 2010 році, в результаті якого Росія і Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу з футболу, супроводжувала серія скандалів і розслідувань. Росія отримала тоді верх в протистоянні з Англією і спільними заявками Нідерландів і Бельгії, Іспанії та Португалії. Катар випередив у боротьбі за право приймати світову першість Сполучені Штати.

Ці результати одразу ж викликали підозри. Більше половини учасників голосувань, серед яких і президент ФІФА Зепп Блаттер, стали об'єктами різних звинувачень. Блаттер згодом був відсторонений від посади президента після розслідування, проведеного комітетом ФІФА з етичних питань. Інші фігуранти справи стали об'єктами звинувачень у справах про продаж прав на трансляцію ігор чемпіонату і були змушені піти у відставку.

Це офіційне звинувачення — перше, у якому стверджується, що Росія і Катар отримали право на чемпіонати, давши хабара чиновникам ФІФА.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ писали про те, що за право провести ЧС світу з футболу-2022 Катар заплатив ФІФА $880 мільйонів.