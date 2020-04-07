Карантин дає можливість Україні зробити якісний прорив в онлайн-навчанні, – Інна Костиря

Карантин дає Україні унікальну можливість зробити якісний прорив в онлайн-навчанні через використання доступних онлайн-платформ.

Про це написала в своїй колонці проректор та професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв Інна Костиря.

Україна запровадила карантин для боротьби з поширенням коронавірусу і система освіти зіштовхнулася з проблемою продовження навчального процесу. Така ж дилема стоїть і перед навчальними закладами по всьому світі.

Так, за словами Інни Костирі, провідні американські університети, серед них Прінстонський та Гарвардський, підготували для своїх викладачів та студентів окремі онлайн-сторінки з детальним описом яким чином організувати викладання та навчання за допомогою таких відкритих платформ як Blackboard чи Canvas, або ж Zoom. Ці платформи дозволяють викладачам презентувати свій курс, матеріали, презентації, організувати тести та оцінювання студентів, а також проводити синхронний навчальний процес через онлайн-відеоконференції.

Більше того, як зазначила проректор Київського національного університету культури і мистецтв, американські університети почали ділитися між собою у відкритому доступі інформацією про інструменти та платформи, які вони почали використовувати для налагодження дистанційного навчання.

Китайські університети теж перейшли на дистанційне онлайн-навчання, переважно використовуючи власні платформи та інструменти, і навіть збираються організувати захист дипломів студентів через онлайн платформи. Китайські колеги зазначили, що із запровадженням онлайн-навчання вони побачили покращення та поглиблення взаємодії викладачів та студентів під час навчання, як і більшу задоволеність студентів від їхніх навчальних курсів.

Костиря зазначила, що і американські, і китайські університети зіштовхнулися з тим, що викладачі були не готові до переходу на онлайн-викладання через брак знань про наявні і доступні інструменти, тому вони організували навчання для них і підготували детальні інструкції як користуватися онлайн-інструментами.

Інна Костиря також переконана, що сьогоднішня криза та карантин – це можливість зробити величезний крок назустріч новому. Українські університети повинні скористатися цією нагодою як можливістю зробити якісний прорив в освітньому процесі в університетах. "Наші колеги у світі продемонстрували, що онлайн-навчання дає безмежні можливості - посилити взаємодію викладача та студента. Головне скористатися своїм шансом зараз, щоб вийти із карантину з новими можливостями", - зазначила вона.