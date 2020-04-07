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  • Корпорація "АТБ" привезла українським медикам із Франції обладнання для оперативної діагностики коронавірусу
07 квітня 2020, вівторок, 15:14 285
Медицина 2020-04-07T17:00:04+03:00
Українські Новини
Корпорація "АТБ" привезла українським медикам із Франції обладнання для оперативної діагностики коронавірусу

Корпорація "АТБ" привезла українським медикам із Франції обладнання для оперативної діагностики коронавірусу

Елена Новикова

Обласна клінічна лікарня імені Мечникова в Дніпрі сьогодні отримала другу з 12 сучасних систем CFX96 для оперативної діагностики COVID-19, а також інфекційних захворювань. Перша така система експрес-діагностики від корпорації "АТБ" була передана напередодні медикам, які працюють у Полтавській області. Передове обладнання на суму близько 10 млн грн. закупила у Франції корпорація "АТБ" на прохання Офісу Президента України.

"Сучасні системи CFX96, які допоможуть оперативно діагностувати та виявляти захворювання COVID-19, в період з 6 по 17 квітня будуть передані обласним лабораторним центрам та лікарням в Житомирі, Полтаві, Івано-Франківську, Львові, Сумах, Чернівцях, Херсоні, Чернігові, Києві та Дніпрі", — повідомила пресслужба корпорації "АТБ".

CFX96 — це флагманська високопродуктивна система, що дозволяє проводити ПЛР-діагностику і мультиплексний аналіз в режимі реального часу.

"В умовах поширення коронавірусної інфекції та оголошення загальнонаціонального карантину для корпорації "АТБ" як соціально відповідального бізнесу одна з пріоритетних завдань — реалізація благодійних програм і проектів, спрямованих на всебічну підтримку та допомогу різним верствам населення. Сьогодні завдяки плідній співпраці корпорації "АТБ" з Офісом Президента в Україну вже прибуло сучасне медичне обладнання для оперативного діагностування та виявлення захворювання COVID-19. Найближчим часом обладнання буде передано обласним лабораторним центрат та лікарням країни", — прокоментував Борис Марков, голова Ради директорів і генеральний директор корпорації "АТБ".

Передове діагностичне обладнання, закуплене корпорацією "АТБ" у Франції, не тільки забезпечує безпомилкову діагностику, але і дозволяє робити це максимально швидко. Як розповів головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, прилад може проводити 90-100 аналізів одночасно, видаючи результати в режимі реального часу. "Для нас дуже важливо, щоб такі прилади були в лікарні імені Мечникова, тому що тисячі людей, які сьогодні потребують діагностики, повинні знати — тут їм обов'язково допоможуть правильно поставлять діагноз і призначать лікування", — заявив медик під час передачі обладнання.

Як повідомлялося раніше, з 3 по 23 квітня корпорація "АТБ" реалізує спільний з Міністерством соціальної політики України благодійний проект по наданню адресної допомоги представникам соціально незахищених верств населення у вигляді продуктових наборів та товарів повсякденного вжитку. Для його реалізації мережа "АТБ" виділила 100 млн грн.

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