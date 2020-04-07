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07 квітня 2020, вівторок, 14:45 325
Суспільство 2020-04-07T14:50:53+03:00
Українські Новини
DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом

DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом

Ольга Фандорина
DCH, Олександр Ярославський, Група DCH, боротьба з коронавірусом
Олександр Ярославський
Олександр Ярославський

Група DCH Олександра Ярославського очолила рейтинг бізнесменів, фінансово допомагають державі боротися з коронавірусом в Україні. Про це повідомляють ЗМІ, які проаналізували "антивірусну" активність вітчизняного бізнесу.

"З початку епідемії коронавирусной інфекції в Україні оголився цілу купу проблем в системі охорони здоров'я: інфекційні відділення лікарень не готові до прийому великої кількості пацієнтів, у країні критично мало апаратів для штучної вентиляції легенів, а самим лікарям та медперсоналу не вистачає елементарних засобів індивідуального захисту — костюмів, рукавичок і масок. Держава і місцеві влади з забезпеченням лікарень не справляються, тому до вирішення проблеми підключився бізнес — від великого до дрібного", — зазначають укладачі рейтингу роль підприємців у боротьбі з COVID-19.

Крім DCH Олександра Ярославського в перелік найбільш активних бізнес-структур також увійшли агрохолдинги МХП Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, благодійні фонди Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, "Епіцентр" подружжя Герега, мережа супермаркетів "Сільпо" Володимира Костельмана, "Нова Пошта" В'ячеслава Клімова та ін

Як повідомлялося раніше, Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, завдяки дружнім стосункам з китайським мільярдером Джеком Ма зміг організувати оперативну доставку в Україну гостродефіцитних в світі високоточних ПЛР-тестів. Вже 24 березня по лінії "Ярославського-Джека Ма" до Києва прибули перші 50 тис. лабораторних тест-систем, 5 тис. з яких доставлено до Харкова для забезпечення потреб регіону. Після цього бізнесмен заявив про запуск масштабних програм протидії епідемії: перша передбачає закупівлю критично важливих медтехніки і інших товарів медпризначення, друга – адресну підтримку соціально вразливих категорій харків'ян. Станом на сьогодні Ярославський купив ще 100 тис. ПЛР-тестів, які минулого тижня вже привезли в Київ з Китаю, а також проплатив гроші за 50 апаратів ШВЛ від німецького виробника, що спеціалізується на випуску такого обладнання. Спільно з міською владою Харкова бізнесмен профінансував роздачу 150 тис. продовольчих наборів і 40 тис. аптечок місцевим пенсіонерам.

Олександр ЯрославськийОлександр Ярославський

Крім того, за ініціативою Ярославського і при його організаційній участі харківський істеблішмент закупив необхідні матеріально-технічні ресурси для лікарень регіону на $2,4 млн. "Я готовий працювати 24 години на добу: висловлюючись футбольною термінологією, до фінального свистка — поки ми не зітремо коронавірус в порошок. Знадобитися більше грошей – дам більше", — сказав бізнесмен журналістам.

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