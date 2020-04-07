Кожна країна невідкладно має запустити програми підтримки ЗМІ, – Європейська федерація журналістів

Епідемія коронавірусу COVID-19 спричинила боротьбу окремих урядів зі свободою преси. Але економічна криза руйнує підвалини для існування засобів масової інформації в Європі. В умовах цієї пандемії європейські громадяни як ніколи потребують професійних, економічно незалежних журналістів. Тож Європейський Союз повинен вжити заходів та заохотити свої держави-члени до підтримки і виживання медіа-бізнесу. Саме такі тези обговорювалися під час онлайн-зустріч керівництва Європейської федерації журналістів (ЄФЖ) із віце-президентом Європейської комісії з цінностей та відкритості Верою Йоуровою.

Про це йдеться у звіті про проведені консультації, який отримала Національна спілка журналістів України, що є членом ЄФЖ.

За результатами зустрічі були зафіксовані основні проблеми, з якими стикнулися медіа та можливі варіанти їх вирішення:

Дезінформація

Професійна журналістика, журналістська етика, медіаграмотність та відкритість – найкращі антидоти проти дезінформації. План ЄС щодо боротьби з дезінформацією повинен обов’язково включати ці чотири аспекти:

підтримка професійної журналістики;

органи саморегуляції в кожній європейській країні;

забезпечення медіаграмотності населення;

дієва політика забезпечення відкритості та доступу до інформації.

Фінансова підтримка

ЄФЖ також закликала Європейський Союз економічно підтримати медіа-сектор як життєво важливу складову демократії. Керівництво ЄФЖ наголосило пані Йоуровій, що ЄС повинен забезпечити аби кожна із держав-членів невідкладно запустили плани відновлення та підтримки засобів масової інформації. І це повинні бути не зниження податків або зменшення внесків соціального страхування та викуп акцій, а цілеспрямовані заходи допомоги, які дадуть можливість зберегти робочі місця в медіа-сфері.

Плани ЄС та національні плани відновлення ЗМІ повинні включати такі аспекти:

збільшення національного фінансування державних засобів масової інформації;

пряма фінансова підтримка щоденних та щотижневих видань (прямі, екстрені субсидії для збереження робочих місць репортерів у регіональних комерційних виданнях; кредити з відстрочкою або безвідсоткові кредити для бізнесу; податкові пільги на заробітну плату для персоналу; податкові пільги для платних передплат на місцеві видання; збільшення обсягів платного розміщення контенту/повідомлень від ЄС або місцевої влади у місцевих ЗМІ…). Субсидії повинен розподіляти незалежний орган, беручи до уваги об’єктивні критерії (продемонстрована втрата рекламного доходу, небезпека зникнення незалежних місцевих ЗМІ);

фонди підтримки ЄС та національного масштабу повинні підтримати, через незалежний орган, що включає журналістські організації, нові підходи до збору новин, зокрема на місцевому рівні чи на рівні громади. Цей орган, серед іншого, буде розподіляти гранти для підтримки незалежної, громадської, розслідувальної журналістики та новинних стартапів. Ці фонди також можна підтримати за рахунок невеликого податку (2%) на цільову рекламу в Інтернеті;

пропонувати всім громадянам ЄС у віці 18 та 19 років ваучери на передплату на друковане або інтернет-ЗМІ.

Право на вільне пересування

Дуже гострим питанням для журналістів в умовах карантину стала свобода пересування в процесі своєї роботи. Більшість держав залишили таку можливість лише для "життєвоважливих" та "ключових" професій. ЄФЖ попросила пані Йоурову, щоб журналістику визнали як життєвоважливу професію.

Віце-президент Європейської Комісії пообіцяла Федерації, що вона передасть ці вимоги і готова незабаром провести наступну онлайн-зустріч. За цей час вона закликала всі національні журналістські організації почати вимагати від своїх урядів програми конкретної державної допомоги. Йоурова гарантувала, що Європейська Комісія, зі свого боку, за жодних обставин не буде перешкоджати наданню такої допомоги.