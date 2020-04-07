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07 квітня 2020, вівторок, 14:09 366
Верховна Рада і партії 2020-04-07T15:00:01+03:00
Українські Новини
Керівництво країни має негайно розпочати подолання кризової ситуації в енергетиці, - депутат

Керівництво країни має негайно розпочати подолання кризової ситуації в енергетиці, - депутат

Тетяна Зотова
Енергетика, Верховна Рада України, Електроенергія, Андрій Герус, ДТЕК, Вікторія Гриб
Вікторія Гриб. Фото: politeka.net
Вікторія Гриб. Фото: politeka.net

Кризова ситуація в енергетиці потребує негайного втручання керівництва держави та ухвалення відповідних рішень, зокрема необхідно терміново призначити міністра енергетики та захисту довкілля і усунути від впливу на енергогалузь голову профільного комітету ВР Андрія Геруса. Про це йдеться у зверненні народної депутатки України, членкині комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Вікторії Гриб до президента, прем'єр-міністра та голови парламенту, інформує портал obozrevatel.com.

Депутат зазначила, що відсутність міністра енергетики та захисту довкілля негативно позначається на вирішенні проблем в енергогалузі, яка нині переживає серйозну кризу. Зокрема, зупинення медіації щодо вирішення питання "зеленого" тарифу коштуватиме країні збитків на сотні мільйонів доларів.

"Продовження такої політики призведе до неминучої кризи та занепаду двох ключових галузей економіки, а саме: галузі енергетики та екологічної галузі. Як наочний приклад регресу у роботі міністерства, хочу навести зупинку довготривалих переговорів (медіації) з інвесторами щодо реструктуризації "зеленого" тарифу для можливості зниження фінансового навантаження на Гарантованого покупця. Не знаходження компромісного рішення з інвесторами у цьому питанні буде вартувати країні сотні мільйонів доларів США", - повідомила Гриб.

Окрім того, депутатка зазначила, що має багато претензій до голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, дії якого призвели до критичних наслідків в роботі енергопідприємств.

"Під керівництвом пана Геруса А.М. законодавство в сфері енергетики ухвалюється хаотично та безсистемно. Здебільшого на розгляд парламенту виносять питання, які вже мають критичні наслідки для підприємств галузі, держави та громадян. Інші законопроекти, які спрямовані на довгостроковий розвиток галузі та попередження кризових явищ та наслідків, місяцями не виносяться навіть на попередній розгляд членами Комітету", - наголосила Гриб.

На її думку, Андрій Герус має бути негайно відсторонений від посади голови енергетичного парламентського комітету через його фактичне самоусунення від вирішення проблем енергогалузі України.

"Вважаю, що на сьогодні держава не може собі дозволити ризикувати долею найбільш капіталоємної галузі економіки, яку поглинає криза недолугого адміністративного регулювання та, заради збереження посади одного "ефективного" менеджеру, який протягом 8 місяців своєї роботи зайнятий не реформуванням профільних галузей, а боротьбою з приватною компанією ДТЕК", - підсумувала Гриб.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Андрій Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.

Зі свого боку народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що імпорт російської електроенергії, пролобійований главою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом, призвів до падіння промвиробництва та зростання рівня безробіття в Україні, а також повідомив, що на оптовому ринку електричної енергії проводяться підозрілі операції, на яких завдяки "схемі Геруса" заробляють близькі до нього компанії.

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