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07 квітня 2020, вівторок, 13:44 5
Політика 2020-04-07T14:00:02+03:00
Українські Новини
Бойко обіцяє взяти під контроль всі витрати влади на боротьбу з епідемією

Бойко обіцяє взяти під контроль всі витрати влади на боротьбу з епідемією

Ірина Дорофейчук
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Коронавірус, Covid-19
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко пообіцяв взяти під контроль всі витрати діючої влади на боротьбу з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Минув уже майже місяць, як влада оголосила карантин, але Україна продовжує боротися проти епідемії майже "наосліп". Кожного дня з різних регіонів ми отримуємо інформацію про те, що не вистачає масок, засобів захисту для лікарів. Люди скаржаться, що їм не проводять тестів навіть за наявності симптомів. Медики кажуть, що в лікарнях не вистачає ліків і апаратів ШВЛ. Наші партійці, волонтери намагаються реагувати на ці повідомлення і доставляти все необхідне. І ми знаємо, що багато громадських організацій, бізнесменів і простих громадян України зараз намагаються допомагати. Але виникає резонне питання, а що в цей час робить влада?" – підкреслив Юрій Бойко.

Політик зазначив, що замість того щоб терміново забезпечити громадян соціальними виплатами, як це робить більшість країн, українська влада обклала їх заборонами і обмеженнями, обґрунтованість багатьох з яких викликає глибокі сумніви.

"Наприклад, в чому сенс заборони прогулянки в парку батька або матері з дитиною і дозволу на таку ж прогулянку з собакою? Дурість подібних обмежень призводить до їх повсюдного ігнорування громадянами, на що влада відповідає погрозами ще більш жорстких заборон. Чиновники не здатні прорахувати наслідки обмежувальних заходів, результати яких можуть бути для країни більш згубними за саму епідемію", – вважає народний депутат.

Юрій Бойко підкреслив, що за перші два місяці медицина недофінансована майже на 1 млрд гривень або 17% від плану.

"Зараз парламент повинен буде розглядати питання про виділення додаткового фінансування на боротьбу з епідемією. Наша політична сила підтримає такі рішення. У підготовленому партією Антикризовому плані, в наших пропозиціях щодо змін до бюджету ми пропонуємо виділити на підтримку медицини понад 100 млрд гривень. Але ми будемо жорстко відстежувати, щоб виділені кошти були використані суворо за призначенням", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Бойко підкреслив, що для запобігання корупції та недопущення розбазарювання бюджетних коштів опозиція буде суворо контролювати всі дії влади.

"Ми вимагаємо від сьогодні почати в щоденному режимі публікацію даних про закупівлі тестів, засобів захисту, апаратів ШВЛ, медикаментів. По кожному регіону", – сказав він.

"Попереджаю, що "Опозиційна платформа - За життя" добиватиметься від влади повного звіту щодо кожної гривні, витраченої з бюджету. Ми будемо вимагати, щоб була створена спеціальна парламентська комісія, яка займеться аналізом і аудитом бюджетних витрат. Нехай для них це не буде несподіванкою", – підкреслив Юрій Бойко.

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