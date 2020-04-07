ХТЗ вимагає покарати адвоката ексдиректора Губіна, який переховується в Іспанії

Менеджмент Харківського тракторного заводу (ХТЗ) вимагає від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів притягнути до відповідальності Іллю Кундіуса, адвоката колишнього генерального директора підприємства Владислава Губіна, який нині перебуває в Іспанії.

Як повідомлялося раніше, навесні 2018 року Губін був визнаний Орджонікідзевським районним судом м. Харкова винним у скоєнні низці злочинів та засуджений на 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати керівні посади на 3 роки. Крім того, колишній гендиректор ХТЗ повинен відшкодувати заводу нанесений матеріальний збиток в розмірі 23,3 млн гривень. На даний час справу розглядає Харківський апеляційний суд, Владислав Губін з 2017 року проживає в Іспанії, а прокуратура Харківської області офіційно заявила про його швидку екстрадицію.

У скарзі Олексія Ніколаєнка, директора з захисту ресурсів ХТЗ, йдеться, що ряд заяв, які зробив Ілля Кундіс ЗМІ (30.03.2020 року, www.interfax.com.ua, www.ukrrudprom.ua), вводять громадськість в оману й суперечать нормам адвокатської етики. "Вважаємо, що адвокат Кундіус поширив через інтернет-ресурси відомості, які не відповідають дійсності, обставини кримінального провадження викладені неправдиво, що здійснено адвокатом або навмисне з метою маніпулювання громадською думкою, або через некомпетентність", - вказано в документі.

По-перше, зі змісту даної статті, що базується на коментарях Кундіуса витікає, що Губіну не загрожує екстрадиція. Це не відповідає дійсності, оскільки, як сказано в скарзі й добре відомо з обставин справи адвокату екс-директора ХТЗ: "На підставі рішення Відділення №3 Кримінального суду Національної аудієнції Іспанії від 21.03.2019 року, 25 лютого 2020 року Радою Міністрів Іспанії видано дозвіл на передачу в порядку екстрадиції компетентним органам України обвинуваченого Губіна В.В.". На підтвердження сказаного заявник надав копії листа Міністерства юстиції України від 12.03.2020 року та листи Посольства України в Королівстві Іспанія від 06.03.2020 року №6127/71-500-0411.

По-друге, Ілля Кундіус поширив інформацію, згідно з якою злочин, в якому звинувачують Владислава Губіна, а саме розтрата майна заводу, нібито не є корупційним. У той же час, злочин, в якому обвинувачується Губін, згідно з чинним кримінальним законодавством, кваліфікується як корупційний. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції", яким злочин, що передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України, вчинений шляхом зловживання службовим становищем, в чому і звинувачується екс-гендиректор, віднесено до корупційних, вступив в силу 04.03.2015 року, а відповідні дії були зроблені екс-директором ХТЗ 30 червня 2015 року. Таким чином, протилежні твердження адвоката знову ж свідчать про його некомпетентність або умисному поширенні неправдивих відомостей.

У фінальній частині документа йдеться: "Незалежно від мети і причин зазначених дій вважаємо, що адвокатом через Інтернет були поширені завідомо неправдиві, які спотворюють дійсність відомості, що є порушенням Правил адвокатської етики та підставою для притягнення Кундіуса І.В. до дисциплінарної відповідальності адвоката".

З огляду на вищевикладене та керуючись ст. 33-41 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а також ст.ст. 7, 50, 55-57 Правил адвокатської етики, заявник просить: 1. Порушити за даною заявою дисциплінарну справу щодо адвоката Кундіус Іллі В'ячеславовича (свідоцтво №1721 видане Харківської обласної КДКА 28.02.2012 року). 2. Питягнути адвоката Кундіус Іллю В'ячеславовича до відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та застосувати до нього стягнення у відповідності до чинного законодавства України.