Персонал операторів ГРМ має засоби захисту і гарантовану оплату праці, - РГК

Персонал операторів операторів газорозподільних мереж (ГРМ), що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), забезпечений засобами захисту, і їм гарантовано оплату праці.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"Третина працівників газорозподільних компаній, які, виконуючи свої обов'язки з безперебійної доставки газу, безпосередньо піддаються ризикам у зв'язку з епідемією COVID19, отримуватимуть надбавки до зарплати. З урахуванням підвищеного ризику такі фахівці забезпечені особистими засобами захисту та дезінфекції.

Щодня 10 тисяч фахівців газорозподільних компаній виїжджають на аварійні виклики і усунення витоків газу, а також проводять екстрені та планові ремонти для стабільного газопостачання більше ніж 8 млн споживачів газу, лікарень і державних установ", - сказано в ньому.

При цьому для мінімізації ризику здоров'я співробітників забезпечено: понад 270 тис од. засобів індивідуального захисту (маски, окуляри, рукавички тощо), більше ніж 9,2 тис захисних костюмів, 1,3 тис од. діагностичного обладнання.

Організовано щоденний медичний огляд фахівців, проводиться комплексна дезінфекція як робочих місць, техніки, так і автотранспорту відповідно до рекомендацій МОЗ.

При цьому всі співробітники оперативних служб, з урахуванням підвищеного ризику в період карантину, понад звичайну заробітну платню отримуватимуть надбавки, насамперед це стосується фахівців АДС і бригад при екстрених ремонтах.

Також для дотримання встановлених на період карантину заходів безпеки 10 тис. співробітників газорозподільних компаній групи РГК переведено в режим вимушеного простою.

"В першу чергу це контролери та інші фахівці, які не можуть виконувати свою роботу віддалено і робота яких пов'язана з безпосереднім контактом із клієнтами. Всім працівникам цієї категорії виплачується 2/3 від зарплати з дотриманням норм Кодексу законів про працю України. Звичайні умови оплати почнуть діяти відразу після того, як співробітники приступлять до виконання своїх обов'язків. Решта фахівців газорозподільних компаній працюють в режимі "віддаленого робочого місця". Це дає змогу забезпечувати роботу дистанційних сервісів для клієнтів, а також оперативну діяльність підприємств. Група компаній РГК виплачує таким співробітникам гарантовану частину заробітної плати в повному розмірі", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, які обслуговують понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.