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  • “Укрлендфармінг” Бахматюка - у ТОП-15 підприємств-благодійників, що допомагають боротися з коронавірусом в Україні
07 квітня 2020, вівторок, 10:11 378
Бізнес 2020-04-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
“Укрлендфармінг” Бахматюка - у ТОП-15 підприємств-благодійників, що допомагають боротися з коронавірусом в Укр

“Укрлендфармінг” Бахматюка - у ТОП-15 підприємств-благодійників, що допомагають боротися з коронавірусом в Україні

Павло Твердохліб
Олег Бахматюк, Медицина, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфармінг, Пандемія, Коронавірус
Укрлендфармінг Ukrlandfarming. Фото: Укрлендфармінг
Укрлендфармінг Ukrlandfarming. Фото: Укрлендфармінг

Українська медицина опинилася перед великим викликом в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Представники бізнесу активно допомагають медикам і простим українцям впоратися з цим. Так агрохолдинг “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка виділив 20 млн грн на закупівлю медобладнання і матеріалів, необхідних лікарням для боротьби з коронавірусом.

З початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні оголилася ціла купа проблем в системі охорони здоров'я: інфекційні відділення лікарень не готові до прийому великої кількості пацієнтів, в країні критично мало апаратів для штучної вентиляції легень, а самим лікарям і медперсоналу не вистачає елементарних засобів індивідуального захисту – костюмів, рукавичок і масок. До вирішення проблеми активно підключається український бізнес. "ДС" проаналізувала відкриті джерела і з'ясувала, скільки вже витратили на боротьбу з коронавірусом представники великого бізнесу.

Серед найбільших меценатів - агрохолдинг “Укрлендфармінг” бізнесмена Олега Бахматюка. Власник українського агрохолдингу виділив кошти - 20 млн грн, що пішли на придбання апаратів штучної вентиляції легень, лабораторного обладнання, інгаляторів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту для лікарів в регіонах.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, що  займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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