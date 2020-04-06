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06 квітня 2020, понеділок, 21:11 296
Політика 2020-04-06T22:00:01+03:00
Українські Новини
У міністра Чернишова може бути австрійський паспорт. Йому загрожує відставка, - ЗМІ

У міністра Чернишова може бути австрійський паспорт. Йому загрожує відставка, - ЗМІ

Надежда Комендантова
подвійне громадянство, міністр розвитку громад і територій, Олексій Чернишов
Олексій Чернишов. Фото: КОДУ
Олексій Чернишов. Фото: КОДУ

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов може бути звільнений зі своєї посади.

Про це з посиланням на власні джерела йдеться в статті "Як довго пробуде міністром любитель Коломойського і Австрії Чернишов" видання Голос.

За інформацією видання, причина можливої ​​відставки в тому, що на посаді міністра "Чернишов поєднує роботу на Коломойського, любов до каламутних бізнесових схем і дратівливу манію величі, що навряд чи подобається президенту Володимиру Зеленському. Та й в тому, що стосується морального обличчя новий міністр громад і територій не бездоганний".

Відразу ж після призначення, нагадує видання, з легкої руки Сергія Лещенка в інтернеті стала гуляти інформація, що губернаторське крісло дісталося Чернишову після особистої співбесіди з Коломойським і схвалення останнім його кандидатури. Ігорю Валерійовичу нібито був дуже потрібна своя людина в Київській ОДА, який би не заважав олігархові контролювати будівельний ринок Київщини (що не виходило з бно-Айріяном), і Чернишов цілком підійшов на цю роль. Тим більше, що в бекгрануде у Чернишова було довгий і досить близьке партнерство з Олександром Фельдманом і Павлом Фуксом, які в свою чергу по ряду проектів співпрацювали з Коломойським. Так що Чернишов виявився для олігарха цілком своїм.

Також Голос повідомляє, що, заїхавши в ОДА, Чернишов насамперед привів приватну охорону, а пізніше взагалі огородив себе від зовнішнього світу глухими дверима з кнопкою пропуску по карті, виділивши собі половину сьомого поверху будівлі ОДА на Печерську. Потрапити до губернатора Чернишову не могли навіть депутати обласної ради.

"Для входу в крило губернатора біля спеціальної кнопки був і охоронець, за допомогою якого можна було скромно попроситися на аудієнцію. Чернишов зазвичай не принижувався спілкуванням з тими, хто не наближений до його важливій персоні", - пише видання Голос.

При цьому джерела Голосу відзначають, що завдяки бізнес-партнерам в Австрії Чернишов одержав паспорт цієї країни. Так, за інформацією видання австрійська компанія Чернишова VI2 Partners, яка за документами повинна займатися залученням в Україну інвестицій, вкладала виведені з України гроші в європейську нерухомість. При цьому засновниками австрійської компанії була фірма з офшорних Віргінських островів Standing Assets S. A і громадянин Австрії Марк-Мілло Любі, якого ЗМІ називають зіц-головою від Чернишова та його партнера Олександра Фельдмана.

Саме через цього європейського бізнес-партнера Чернишову, за наявними даними, вдалося отримати для себе та членів своєї сім'ї австрійське громадянство.

Видання Голос також зазначає, що "зарозумілість Чернишова останнім часом настільки зросла, що він відверто саботує доручення президента. Так, будучи губернатором, він не вважав за доцільне переносити центр Київської області в Білу Церкву, про що говорив публічно і, по суті, поховав цю ідею".

Ну а сьогодні в міністерському кріслі Чернишов гальмує містобудівну реформу президента. Причому робить це настільки відверто, що на саботаж австрійського підданого міністра прямо вказують народні депутати з "Слуги народу". А крім того, Чернишов ризикує стати одним з найбільш нелюбимих народом міністрів – так він постійно вимагає, щоб українці, які страждають від короновируса і безробіття, негайно оплачували комуналку, що за теперішніх часів неприйнятно, вважає видання Голос.

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