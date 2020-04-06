Необхідно врегулювати кризу в паливно-енергетичному секторі та призначити міністра енергетики, – ЕБА

Українська влада має призначити міністра енергетики та захисту довкілля, який здатний вивести енергетичну галузь з кризи.

Про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

В Асоціації зазначили, що нині в енергогалузі України спостерігається низка кризових явищ, які поглибляться через пандемію та карантинні заходи. Зокрема, вони звернули увагу на незавершення реформи ринку електроенергії, імпорт електроенергії з Російською Федерації та Білорусі, що ставить під загрозу інтеграцію України в ENTSO-E, кризу врегулювання ситуації щодо перегляду "зеленого тарифу", фінансовий дисбаланс ДП "Гарантований покупець" та відсутність своєчасних виплат за "зеленим тарифом", ризики системних обмежень генерації з відновлюваних джерел електроенергії (ВДЕ) без регуляторного передбачення компенсації за такі технічні обмеження.

На їх думку, відсутність за таких умов профільного міністра лише посилює кризові явища в галузі, що ставить під загрозу стабільність роботи паливно-енергетичного сектору в умовах надзвичайної ситуації.

"Компанії-члени Енергетичного Комітету Асоціації відмічають, що відсутність очільника галузі вже призвела до посилення і так кризової ситуації в енергетиці та звертаються до Президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням якнайшвидше призначити професійну кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля, здатного вивести галузь із небезпечної ситуації", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що дії голови енергетичного комітету Ради Андрія Геруса призвели до колапсу в енергетичній галузі і його необхідно усунути від впливу на енергетику.

В свою чергу народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.