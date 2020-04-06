Апеляційний суд Києва відмовився скасувати арешт акцій "Промінвестбанку", які придбав американський інвестфонд VR Capital, – ЗМІ

Київський апеляційний суд відхилив клопотання про скасування арешту акцій "Промінвестбанку" (ПІБ), що придбав раніше американський інвестиційний фонд VR Capital.

Про це повідомило інтернет-видання "БізнесЦензор", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

В Єдиному державному реєстрі судових рішень опублікована відповідна ухвала суду, в якій зазначено, що 4 березня ЗАТ "Альтана Капітал" за дорученням ТОВ "ФК "Фортіфай" на торгах ПФТС придбало 99,7726% акцій ПІБа, а 6 березня був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів. Надалі була виплачена повна вартість цінних паперів, однак процедура не була завершена.

Причиною тому став арешт акцій ПІБу, що був накладений постановою Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року. Він не дозволив завершити процедуру та провести переказ зазначених цінних паперів з рахунку власника на рахунок компанії "Фортіфай".

Відзначається, що арешт був накладений у справі в рамках виконання рішення міжнародного арбітражу Гааги по стягненню з Російською Федерації збитків ряду компаній, що пов'язані з бізнесменом Ігорем Коломойським та мали активи в Криму.

У зв'язку з цим 23 березня покупець подав клопотання до Київського апеляційного суду про скасування заходів забезпечення позову по даній справі в частині накладення арешту на прості іменні акції ПІБу, яке було відхилено, йдеться в матеріалах суду.

Як повідомлялося раніше, "Промінвестбанк" був проданий на початку березня, покупцем стала ФК "Фортіфай", що належить Сергію Фаткулліну. У березні видання StockWorld повідомило, що реальним покупцем "Промінвестбанку" став американський інвестфонд VR Capital.

Історія продажу банку була тривалою, перші торги, що були заплановані на серпень 2019 року, не відбулися через відсутність покупців. Також акції "Промінвестбанку" були предметом розгляду в Стокгольмському арбітражному суді, який заборонив їх примусовий продаж.