Влада веде Україну до голоду, - ОП-ЗЖ

З початку 2019/2020 маркетингового року по 11 березня Україна експортувала 42,32 млн тонн зерна і зернобобових. Це на 24,5% більше, ніж на ту ж дату в попередньому маркетинговому році. З країни вивозиться хліб. За останню декаду березня середня ціна на пшеницю другого і третього класів зросла на 400-500 грн/т. А це означає, що борошно всіх сортів подорожчає на 500-600 грн/т, а хліб - на 15-20% тільки через фактор росту цін. Але цей фактор не єдиний і далеко не самий небезпечний, інформує портал політичної сили.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, в 2020 році обсяги виробництва зернових і зернобобових культур в Україні складуть 67,4 млн тонн, що на 7,7 млн ​​тонн, або на 10,3%, менше врожаю зернових в 2019-м.

Крім того, існує фактор коронавирусу: три міжнародні організації - Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Світова організація торгівлі (СОТ) - попередили про небезпеку заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією, які можуть поставити під загрозу продовольче постачання, глобальну торгівлю та продовольчу безпеку. Як зазначається в спільній заяві глав трьох організацій, розміщеному на сайті ФАО, в першу чергу ризик стосується сільгоспсектора, харчової галузі та транспортного сектора.

Не можна забувати і про те, що мільйони "заробітчан", які купували хліб у Лісабоні і Берліні, сьогодні повернулися в Україну, що неминуче призведе до збільшення споживання продуктів в країні. І нарешті, економічна криза, тарифний геноцид і зниження купівельної спроможності населення призведуть до зміни структури споживання продуктів харчування - підвищення частки хлібобулочних і макаронних виробів. Всі ці фактори працюють на брак і підвищення цін на зернові.

Наші сусіди, які здатні передбачити і прогнозувати наслідки, вже вживають заходів. Міністерство сільського господарства РФ повідомило про те, що в країні на термін до 1 липня поточного року вводяться квоти на експорт пшениці, кукурудзи, ячменю та жита. У Білорусі затверджені прейскуранти на крупи, і ціна не змінюється вже кілька років незалежно від попиту. За запевненням Мінська, в країні накопичено запас, який дозволить дожити до нового врожаю.

Україна на цьому тлі масово розпродає зерно, яке у неї охоче скуповують. Українську владу нічому не навчили ні "дефіцит гречки", ні продаж вироблених в нашій країні масок на початку пандемії. Озброєні дитячою безпосередністю і вірою в мудрість і доброзичливу допомогу Заходу, можновладці справляють враження людей, які не навчаються навіть на власних помилках.

Так, влада заявила про створення координаційної ради "Урожай 2020", але, якщо судити по відкритій інформації про його завдання, він буде займатися питаннями тільки збору врожаю, який при нинішньому підході точно так же може бути зібрано та вивезено за кордон.

Українська влада має негайно відзвітувати про нинішній стан запасів зерна і умов його зберігання, почати переговори про можливу закупівлю зерна у тих країн, які можуть поставити його нам, - Казахстану, Російської Федерації.

Якщо сьогодні держава не прийме жорстких і рішучих заходів, спрямованих на створення достатнього запасу зерна в країні і обмеження його вивозу, то нас чекає не тільки підвищення цін на хліб в кілька разів, але і, можливо, самий справжній голод.