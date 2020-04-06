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  • Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості, - звернення Бахматюка до Венедіктової
06 квітня 2020, понеділок, 09:27 234
Політика 2020-04-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості, - звернення Бахматюка до Венедіктової

Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості, - звернення Бахматюка до Венедіктової

Анна Рудык

Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", звернувся до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової з проханням втрутитись і зупинити неправомірний тиск НАБУ на компанію.

Відповідне звернення було опубліковане на сайті Групи компаній "Укрлендфармінг". В ньому Олег Бахматюк нагадує про важливість компанії, що створює 27 тисяч робочих місць, продукує 1% ВВП України і за 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків, для економіки країни, особливо в умовах економічної кризи, і просить втрутитись у питання неправомірного переслідування компанії з боку НАБУ.

"Ні для кого не секрет, що у нас є конфлікт з керівником НАБУ Артемом Ситником, який через власні амбіції з бажання особистої помсти фактично знищує мою компанію", - пише Бахматюк. -  Цими справами тероризується компанія всупереч здоровому глузду, всупереч логіці  - адже я єдиний з власників ліквідованих банків запропонував виплату заборгованості державі з застосуванням механізму реструктуризації. Виплату, яка є набагато більшою від сум, до яких апелюють у незаконно порушених справах".

Власник "Укрлендфармінг" заявляє, що директор НАБУ, що має прямий конфлікт інтересів у порушених справах, займається елементарною помстою і намагається знищити компанію, задіявши 30% персоналу НАБУ, паралізувавши через власні інтереси роботу важливого антикорупційного органу. "І це відбувається замість розслідування реальної корупції, адже жодних успіхів у цьому українське суспільство від них так і не побачило", - зазначає Олег Бахматюк.

Бізнесмен зазначає, що компанія не просить ніяких преференцій,  а звертається за справедливістю, неупередженим правосуддям і захистом державних інтересів. "Сценарії ліквідації таких компаній, як показує практика Фонду гарантування вкладів, зазвичай приносить до бюджету близько 1 % від вартості активів - а це приблизно в 30 разів менше від того, що я, як власник компанії, пропоную державі", - заявив Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що НАБУ розслідує справи за підозрою у неправомірному використанні наданого НБУ рефінансування  VAB банку Олега Бахматюка. Сам Нацбанк заявив, що кошти були витрачені банком за цільовим призначенням - для виплати вкладникам банків під час фінансової кризи, що розпочалась у 2014 році. Директор НАБУ Артем Ситник був визнаний винним у вчинені корупційних діянь і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком обвинувачення у справі про корупцію Ситника був радник сестри Бахматюка.

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