В Києві націоналісти напали на людей, безкоштовно роздають маски, - ЗМІ

На киян, які роздавали медичні маски на вулиці, напали радикали, обізвавши людей "сепаратистами". Про це написав у Facebook генеральний продюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський, повідомляє портал strana.ua.

"Сьогодні, як і останні два тижні, наші активісти займалися соціальною роботою. Конкретно - роздавали маски. На цей раз не адресно, а просто на вулиці. І якісь виродки напали на них. Почали розповідати, що це путінські маски, що хлопці сепаратисти", - написав представник ЗМІ.

Роздають маски сказали спортивного виду молодикам: мовляв, якщо вони вважають когось сепаратистами, їм слід звернутися до МВС та СБУ. На це нападники почали вихоплювати упаковки з масками.

"Хочу передати привіт цим виродкам і сказати: якщо не здатні щось зробити, то не заважайте іншим. Нетями, краще візьміть і сходіть в магазин для людей літньоого віку. Це нічого не вартує. Але ні, ви не ходите. Можете тільки заважати іншим допомагати. Бродячий цирк, бродячі активісти. Пора закінчувати з цим і починати будувати нормальну країну", - написав Марчевського.