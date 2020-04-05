У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому

3 квітня відбулася чергова незаконна сесія Сєвєродонецької міської ради. Депутати, яких сєвєродончани відправили у відставку за народною ініціативою, зібралися на чергове збіговисько, яке назвали "позачергової 79-ю сесією".

Про це у Фейсбук повідомила секретар територіальної виборчої комісії Інна Варава: "Доводжу до вас, що це не сесія, а якесь засідання відкликаних депутатів, і всі рішення, які будуть прийняті, будуть незаконними. Ці депутати навмисне знущаються над людьми своєю бездіяльністю. Сєвєродончани одноголосно підтримали пропозицію про відкликання всіх депутатів від Опозиційного блоку за народною ініціативою. 18 депутатів - вершать долю Сєвєродонецька! Їм закони не писані! 172 питання...прийняті за зачиненими дверима. Сумно!".

20 депутатів, рішення про відкликання яких набула чинності, отримали картки для голосування і потайки розглянули 172 питання "у своїх корисливих цілях", - пише сайт "Правда". - Купка лжедепутатів вирішила вкрасти недоукрадене – все, що ще залишалося в міській казні. І відібрати землю – прихватизувати все, що не встигли за останні 4 роки свого "правління".

Як відомо, 12 березня рішенням політради партії були відкликані 16 депутатів міськради від "Опозиційного блоку". За рішенням ТВК, вони більше не виконують обов'язки депутатів місцевої ради, а їх місце повинні зайняти наступні за черговістю обрані кандидати.

ТВК вже подала позови про неправомірні дії не тільки самих екс-депутатів, але й усіх причетних фігурантів справи – тих, хто готував документи, хто викладав їх на сайт міської ради і так далі.