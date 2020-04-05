підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
05 квітня 2020, неділя, 12:34 322
Верховна Рада і партії 2020-04-05T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому

У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому

Надежда Комендантова
Опозиційна платформа - За життя, Сєвєродонецьк, Інна Варава
Інна Варава. Фото: Фейсбук
Інна Варава. Фото: Фейсбук

3 квітня відбулася чергова незаконна сесія Сєвєродонецької міської ради. Депутати, яких сєвєродончани відправили у відставку за народною ініціативою, зібралися на чергове збіговисько, яке назвали "позачергової 79-ю сесією".

Про це у Фейсбук повідомила секретар територіальної виборчої комісії Інна Варава: "Доводжу до вас, що це не сесія, а якесь засідання відкликаних депутатів, і всі рішення, які будуть прийняті, будуть незаконними. Ці депутати навмисне знущаються над людьми своєю бездіяльністю. Сєвєродончани одноголосно підтримали пропозицію про відкликання всіх депутатів від Опозиційного блоку за народною ініціативою. 18 депутатів - вершать долю Сєвєродонецька! Їм закони не писані! 172 питання...прийняті за зачиненими дверима. Сумно!".

20 депутатів, рішення про відкликання яких набула чинності, отримали картки для голосування і потайки розглянули 172 питання "у своїх корисливих цілях", - пише сайт "Правда". - Купка лжедепутатів вирішила вкрасти недоукрадене – все, що ще залишалося в міській казні. І відібрати землю – прихватизувати все, що не встигли за останні 4 роки свого "правління".

Як відомо, 12 березня рішенням політради партії були відкликані 16 депутатів міськради від "Опозиційного блоку". За рішенням ТВК, вони більше не виконують обов'язки депутатів місцевої ради, а їх місце повинні зайняти наступні за черговістю обрані кандидати.

ТВК вже подала позови про неправомірні дії не тільки самих екс-депутатів, але й усіх причетних фігурантів справи – тих, хто готував документи, хто викладав їх на сайт міської ради і так далі.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Сєвєродонецьк Інна Варава

У Києві можуть заборонити рух приватних авто, – Кличко
У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці
Новини
У лікарнях лікуються 624 хворих на коронавірус, в тому числі 30 дітей. Карта поширення COVID-19 13:52 Карта
У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому 12:34
Перекриття доріг. Фото: dorinfo.ru
У Києві можуть заборонити рух приватних авто, – Кличко 11:50
Міністр Чернишов так і не реалізував жодного зі своїх будівельних мега-проектів, - ЗМІ 11:17
Коронавірус.
У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці 11:12
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста 17:43
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тіс та українській дочці світового контейнерного гіганта MAERSK, - ЗМІ 20:17
Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком 14:19
За день на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб. Дані на 4 квітня 08:20
більше новин
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
Кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу 22:13
Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися 08:00 Інфографіка
У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію 19:11
Правозахисник Захаров за введення надзвичайного стану 14:10 Думка
більше новин
В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok